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Новая комета C/2026 S1 стала первой, обнаруженной телескопом Euclid

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Космический телескоп Euclid Европейского космического агентства совершил неожиданное астрономическое открытие: на снимках, сделанных в рамках глубокого обзора северного неба с 16 по 24 сентября 2026 года, исследователи обнаружили неизвестную комету. После тщательной проверки Центр малых планет Международного астрономического союза 8 октября официального подтвердил открытие и присвоил объекту обозначение C/2026 S1.

Астрономия
# Euclid
# комета
# космос
# Солнечная система
Космический телескоп Euclid предназначен для изучения темной материи и темной энергии, но его снимки помогли обнаружить комету C/2026 S1
Космический телескоп Euclid предназначен для изучения темной материи и темной энергии, но его снимки помогли обнаружить комету C/2026 S1 / © Steve Busch

Обнаружение кометы стало приятной неожиданностью для научной группы, поскольку космический телескоп Euclid создали совсем для других задач. Его главная цель — не поиск пролетающих поблизости астероидов и комет, а исследование темной материи и темной энергии путем детального изучения миллиардов далеких галактик.

Чтобы избежать лишней засветки от межпланетной пыли, телескоп намеренно направляют на участки неба, далекие от плоскости Солнечной системы, где по своим орбитам движутся многочисленные астероиды Главного пояса и ледяные кометы. Кроме того, уникальность съемки Euclid заключается в том, что он делает снимки и больше не возвращается к тем же областям повторно, то есть случайная фиксация кометы — настоящая удача.

Первый снимок кометы C/2026 S1, полученный космическим телескопом Euclid
Первый снимок кометы C/2026 S1, полученный космическим телескопом Euclid / © ESA/Euclid

Первым нетипичный объект заметил Микко Пёнтинен (Mikko Pöntinen) из Хельсинкского университета в Финляндии с помощью специальной программы для отслеживания движущихся тел, которую он сам и разработал. Алгоритм зарегистрировал характерный размазанный след — длинную полосу, оставленную быстро перемещающимся объектом. Прогнозировав траекторию, ученый нашел объект сразу на 16 снимках в пяти различных секторах. Осмотр кадров показал, что вокруг яркой точки присутствует туманное облако из пыли и газа, указывающее на высокую активность кометного ядра.

Сейчас обнаруженная кометанаходится на расстоянии около 1,3 миллиарда километров от Земли — это примерно соответствует пространству между орбитами Юпитера и Сатурна. Комета не лежит в привычной плоскости планет, а буквально возвышается над Солнечной системой, двигаясь по вытянутой орбите, полный оборот по которой занимает тысячи лет.

Успешное быстрое обнаружение C/2026 S1 доказало, что автоматизированные алгоритмы Euclid способны эффективно выявлять опасные или интересные объекты на дальних рубежах Галактики. Это открывает отличные перспективы для подготовки будущих космических исследований — например, европейской миссии Comet Interceptor («Перехватчик комет»), целью которой станет встречный запуск аппарата к неизученным кометам.

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Марк Чернов
Марк Чернов
179 статей
Новостник, техноэнтузиаст и фанат космоса. На страже вашей осведомленности.
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Астрономия
# Euclid
# комета
# космос
# Солнечная система
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Статью отнюдь не красит ошибка которая кочует из статьи в статью в русскоязычном инете и никак не дождётся чтобы авторы заглянули в первоисточник

Новая комета C/2026 S1 стала первой, обнаруженной телескопом Euclid

Дмитрий Караваев
8 минут назад
Дмитрий, не пойму какой мощности передатчик, чтоб такую область облучить!

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