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Electron вывела на орбиту 12-й радиолокационный спутник StriX
Rocket Lab запустила из Новой Зеландии двенадцатый спутник StriX для японской компании Synspective. Он пополнит группировку радиолокационного наблюдения Земли, но перед началом работы пройдет несколько месяцев проверок на орбите.
Ракета Electron стартовала 19 сентября в 03:22 по всемирному времени с комплекса Launch Complex 1 на полуострове Махия. Разгонная ступень доставила аппарат на низкую околоземную орбиту высотой 572 километра, сообщила Rocket Lab.
Миссия получила название Owl By The Dozen. Для Electron это 96-й полет с начала эксплуатации и 17-й запуск в 2026 году. В расписании Rocket Lab остаются еще 15 отдельных миссий для Synspective до конца десятилетия.
StriX снимают поверхность с помощью радиолокатора с синтезированной апертурой. Прибор посылает радиосигнал и регистрирует его отражение, а движение спутника позволяет объединять измерения в подробное изображение. Такая съемка не требует солнечного освещения и позволяет наблюдать Землю через облака.
Семейство рассчитано на сравнительно небольшие аппараты: по характеристикам разработчика, они относятся к классу массой около 100 килограммов. Антенна размером пять на 0,8 метра складывается на время запуска и раскрывается в космосе. Заявленный срок службы платформы — примерно пять лет.
Успешное выведение еще не означает начала регулярных наблюдений. В отдельном сообщении Synspective уточнила, что в ближайшие месяцы проверит системы и возможности съемки нового спутника. Компания строит группировку для наблюдения за изменениями на Земле, в том числе для оценки последствий наводнений и мониторинга смещений поверхности.
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