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Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
20 сентября, 16:01
Рейтинг: +1474
Посты: 1151
10,2 тыс

В Канаде состыковали девятикилометровый тоннель, проходящий под горой и природным эстуарием

В Канаде продолжается строительство газопровода Eagle Mountain — Woodfibre (EGP), который должен соединить Кокитлам с экспортным терминалом Woodfibre LNG. Специалисты завершили важный этап проекта, состыковав два участка девятикилометрового тоннеля под горой Монмут и эстуарием.

Сообщество
# газопровод
# Канада
# технологии
# тоннели
# эстуарий
© Talking Energy
© Talking Energy

Тоннель прокладывали внутри двух разных участков грунта. Под горой Монмут породы были твердыми, а под эстуарием находился мягкий грунт. Оставалось прорвать последний участок, разделяющий обе части тоннеля. Тоннелепроходческий комплекс справился с этим очень быстро, но за этой скоростью стояли годы подготовки. 

Создание инфраструктуры могло затронуть чувствительные экосистемы. Прежде чем приступить к работам, команде проекта EGP предстояло согласовать их с коренным народом скомиш (Sḵwx̱wú7mesh Úxwumixw). Заповедная зона эстуария реки Скомиш Skwelwil’em, расположенная на южном побережье канадской провинции Британская Колумбия, — среда обитания для многих растений, рыб и диких животных. Имеет эта территория и важное значение для коренного народа.

Команда наблюдает за прорывом туннеля / © Talking Energy
Команда наблюдает за прорывом туннеля / © Talking Energy

В итоге бестраншейный тоннель решили проложить под эстуарием. Это должно было уберечь поверхность эстуария, одновременно расширив существующую газовую систему.

Технически реализовать проект было не так просто. Для этого разработали две тоннелепроходческие системы. При этом проходить им предстояло через две совершенно разные геологические среды: мягкую почву под эстуарием и твердую породу под горой Монмут.

© Talking Energy

Прокладка тоннеля считалась одной из самых сложных частей проекта EGP. Теперь команде предстоит убрать тоннелепроходческий комплекс и подготовить тоннель к монтажу трубопровода.

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Сообщество
# газопровод
# Канада
# технологии
# тоннели
# эстуарий
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Комментарии

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5 Комментариев
Иван Колупаев
Иван Колупаев
6 часов назад
Забавно кстати что в статьях главного ненавистника ИИ на голой науке детекторы находят куда больше генеративного контента чем в данной статье. Есть конечно одна пословица и даже не одна... но да бог с ними наверняка нейросети ошиблись да не может такого быть 😲 Я в сущности совершенно не против нейросетей в работе особенно если использовать лишь отдельные вставки. Но зачем так широко орать что нейросети ну тупые и кто ими пользуется фу-фу-фу 😁
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    Александр Березин
    Александр Березин
    6 часов назад
    Иван, очень смешно. Прям обхохочешься. Иван, справка: я периодически засовываю свои тексты в нейросети, чтобы узнать, кто их писал. И мало того, что очень часто мне пишут, что писала нейросеть. Вчера мне нейросеть написала, что я вообще списал у известного мыслителя современности Хараре или что-то типа того. Есть только одна проблема: я не даю нейросетям писать за себя и никогда не читал Хараре. А так все ок. Нейросети, как видно из их блестящей аналитической работы, вот-вот вытеснят человека. Наверное. Только непонятно, почему же число программистов в мире продолжает расти. Наверное, за них всех тоже пишут нейросети, да?
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      Еще 1 ответ
Sergio Lopez
Sergio Lopez
7 часов назад
По русски можно? Что такое эстуарий?
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    Иван Колупаев
    Иван Колупаев
    6 часов назад
    Sergio, однорукавное воронкообразное устье реки, расширяющееся в сторону моря. Так лучше? Если ответвлений много - дельта, одно - вот этот херотарий. Под руслом реки тоже было бы не хуже но научпоп журналисты любят заковыристые обороты. И вот ведь какая засада этот текст как ни проверяй выходит что написан человеком. В худшем случае один абзац сгенерен, но это вполне терпимо. Впрочем даже если это и не так стиль текста глаз не режет.
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Иван Колупаев
6 часов назад
Забавно кстати что в статьях главного ненавистника ИИ на голой науке детекторы находят куда больше генеративного контента чем в данной статье.

В Канаде состыковали девятикилометровый тоннель, проходящий под горой и природным эстуарием

Иван Колупаев
6 часов назад
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