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В Канаде состыковали девятикилометровый тоннель, проходящий под горой и природным эстуарием
В Канаде продолжается строительство газопровода Eagle Mountain — Woodfibre (EGP), который должен соединить Кокитлам с экспортным терминалом Woodfibre LNG. Специалисты завершили важный этап проекта, состыковав два участка девятикилометрового тоннеля под горой Монмут и эстуарием.
Тоннель прокладывали внутри двух разных участков грунта. Под горой Монмут породы были твердыми, а под эстуарием находился мягкий грунт. Оставалось прорвать последний участок, разделяющий обе части тоннеля. Тоннелепроходческий комплекс справился с этим очень быстро, но за этой скоростью стояли годы подготовки.
Создание инфраструктуры могло затронуть чувствительные экосистемы. Прежде чем приступить к работам, команде проекта EGP предстояло согласовать их с коренным народом скомиш (Sḵwx̱wú7mesh Úxwumixw). Заповедная зона эстуария реки Скомиш Skwelwil’em, расположенная на южном побережье канадской провинции Британская Колумбия, — среда обитания для многих растений, рыб и диких животных. Имеет эта территория и важное значение для коренного народа.
В итоге бестраншейный тоннель решили проложить под эстуарием. Это должно было уберечь поверхность эстуария, одновременно расширив существующую газовую систему.
Технически реализовать проект было не так просто. Для этого разработали две тоннелепроходческие системы. При этом проходить им предстояло через две совершенно разные геологические среды: мягкую почву под эстуарием и твердую породу под горой Монмут.
Прокладка тоннеля считалась одной из самых сложных частей проекта EGP. Теперь команде предстоит убрать тоннелепроходческий комплекс и подготовить тоннель к монтажу трубопровода.
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