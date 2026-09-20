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Roman Markin
Roman Markin
20 сентября, 18:43
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Гренландия и Антарктида потеряли 11,3 триллиона тонн льда за 45 лет

Спутниковые данные за 1979–2023 годы показали, что основная часть потерь связана с ускорением ледников, выносящих лед в океан. Вместе два полярных щита подняли уровень моря примерно на 3,14 сантиметра.

Сообщество
# ESA
# антарктида
# глобальное потепление
# Гренландия
# Земля
# климат
# ледники
# спутники
# уровень моря
Ледник Туэйтса в Антарктиде на снимке Sentinel-2, февраль 2026 года. Иллюстрация к исследованию более раннего периода / Copernicus Sentinel data (2026), обработка ESA
Ледник Туэйтса в Антарктиде на снимке Sentinel-2, февраль 2026 года. Иллюстрация к исследованию более раннего периода / Copernicus Sentinel data (2026), обработка ESA

Международная группа IMBIE объединила 42 независимые оценки изменения массы полярных ледяных щитов. Исследование опубликовано 16 сентября в Scientific Data. Ученые сопоставили данные спутниковой гравиметрии, измерений высоты поверхности и скорости движения льда.

Общий результат за 1979–2023 годы — потеря 11,3 триллиона тонн. Около 84 процентов авторы связали с динамическим дисбалансом: ледники стали быстрее переносить лед с суши в океан. Остальная часть приходится на изменение поверхностного баланса, зависящего от накопления снега, таяния и других процессов.

Как поясняет ESA, наблюдения охватывают 27 спутниковых миссий. Для Гренландии удалось восстановить ряд с 1972 года, для Антарктиды — с 1979-го. Разные приборы измеряют разные свойства льда, поэтому их показания сначала привели к сопоставимому виду.

В Западной Антарктиде вынос льда рос в каждом десятилетии наблюдений. Заметную роль играют ледники Пайн-Айленд и Туэйтса. Приведенный снимок Туэйтса сделан Sentinel-2 в феврале 2026 года: он показывает ландшафт, но не входит в исследованный временной ряд.

В 2020–2023 годах общие потери замедлились. Снегопады в Восточной Антарктиде частично компенсировали убыль, а более мягкие летние сезоны уменьшили поверхностное таяние в Гренландии. Исследователи считают это кратковременными колебаниями. Оба щита в целом продолжали терять массу.

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Сообщество
# ESA
# антарктида
# глобальное потепление
# Гренландия
# Земля
# климат
# ледники
# спутники
# уровень моря
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Комментарии

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1 Комментарий
Николай Цыгикало
Николай Цыгикало
6 минут назад
"на 3,14 сантиметра" - то есть приПИдняли уровень океана.
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