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Ученые нашли уязвимость агрессивного рака костей и испытали комбинацию препаратов

❋ 3.4

Международная группа исследователей обнаружила уязвимость в клетках остеосаркомы — агрессивного и трудноподдающегося лечению рака костей, встречающегося преимущественно у детей и подростков. Комбинация двух экспериментальных методик позволила замедлить рост опухоли и существенно повысить выживаемость лабораторных мышей.

Медицина
# лечение рака
# онкология
# остеосаркома
# персонализированная медицина
# противоопухолевые препараты
# таргетная терапия
Скорость синтеза белков может влиять на чувствительность опухолевых клеток к экспериментальному лечению
Скорость синтеза белков может влиять на чувствительность опухолевых клеток к экспериментальному лечению / © National Cancer Institute

Чтобы найти слабые места раковых клеток, исследователи из Детского исследовательского госпиталя Святого Иуды (США) применили особые молекулы — так называемые деградеры белков. В отличие от обычных лекарств, которые лишь временно блокируют «вредные» раковые белки, эти соединения помечают их как клеточный мусор, принуждая саму клетку полностью их уничтожить. Биологи сосредоточились на белке EP300, помогающем опухоли расти, и обнаружили, что рак становится наиболее уязвим к такому воздействию, если в нем гиперактивен еще один важный раковый двигатель — цепочка белков под названием AKT.

Поскольку для блокировки сигналов AKT уже существуют одобренные препараты, авторы научной работы решили проверить совместное действие двух подходов. Во время экспериментов на лабораторных мышах с пересаженными человеческими опухолями комбинация уничтожения белка EP300 и подавления сигналов AKT показала большую эффективность: рост опухолевых узлов значительно замедлился, а продолжительность жизни подопытных животных увеличилась. Результаты доклинического исследования опубликовали в журнале Journal of Experimental Medicine.

Кроме того, биохимический анализ помог объяснить, почему одни опухоли поддаются такому воздействию, а другие сохраняют устойчивость. Оказалось, резистентные формы остеосаркомы производят белки с высокой скоростью и просто успевают восполнять уничтоженный EP300. Чувствительные же клетки синтезируют белок медленнее, из-за чего терапия быстро приводит к их гибели.

За последние 40 лет медицина не получала новых одобренных методов лечения остеосаркомы, поэтому найденная комбинация открывает перспективы для создания персональных протоколов терапии. В будущем генетическое тестирование поможет врачам вовремя выявлять пациентов с нужными мутациями и назначать точечное лечение даже при наличии метастазов.

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Марк Чернов
Марк Чернов
180 статей
Новостник, техноэнтузиаст и фанат космоса. На страже вашей осведомленности.
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Медицина
# лечение рака
# онкология
# остеосаркома
# персонализированная медицина
# противоопухолевые препараты
# таргетная терапия
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