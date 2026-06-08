Находки в африканской пещере указали, вероятно, на самое раннее использование огня человеком
Начало использования огня — важнейший этап эволюции Homo, но найти однозначные свидетельства на ранних этапах развития человечества очень непросто. При раскопах пещеры Вандерверк в пустыне Калахари в Южной Африке археологи обнаружили, вероятно, самые ранние следы использования огня предками человека — около 1,79-1,07 миллиона лет назад, то есть на сотни тысячелетий раньше, чем считали ученые.
Пещера Вандерверк — археологический памятник, одно из древнейших мест обитания рода Homo. Найденные там окаменелости и археологические артефакты свидетельствуют о том, что предки человека жили в этом месте почти два миллиона лет назад.
Раскапывая слой за слоем пещеры, археологи проследили эволюцию индустрии изготовления каменных орудий — от маленьких и примитивных, характерных для олдувайской культуры, к первым грубым ручным рубилам, предположительно, ашельской культуры и далее к более развитым каменным инструментам. Кроме того, ученые установили, что примерно миллион лет назад древние люди использовали там огонь.
Новое исследование расширило хронологию, указав на то, что гоминиды, возможно, начали пользоваться огнем на сотни тысячелетий раньше, чем считалось. В слое пещеры периода 1,79-1,07 миллиона лет назад нашли обгоревшие кости мелких млекопитающих и каменные орудия, подвергшиеся термической обработке. То, что кости были обожжены, подтвердили двумя независимыми аналитическими методами — люминесценцией и ИК-Фурье-спектроскопией. Исследование опубликовано в журнале PLOS One.
Следы огня на древних окаменелостях и орудиях труда в пещерах и на открытых стоянках Африки находили и ранее. Например, следы обожженных каменных орудий или осадочных пород обнаружили на нескольких стоянках под открытым небом раннего плейстоцена возрастом около 1,5 миллиона лет. Однако на открытых местах невозможно точно установить, что стало источником огня. Ведь там ими могли быть и природные пожары, которые в то время были привычным делом на Африканском континенте.
Обгоревшие кости, обнаруженные в ранних слоях пещеры Вандерверк, указали на то, что в ее глубине неоднократно возникали очаги возгорания. Эти следы расположены на расстоянии не менее 30 метров от входа в пещеру, значит, их источником не мог быть природный пожар. Распределение «очагов» позволило сделать вывод, что огонь в пещеру принесли ее обитатели. Эти данные в сочетании с широким археологическим контекстом убедительно свидетельствуют о том, что ранние представители ашельской культуры, скорее всего, Homo erectus, намеренно использовали огонь.
Хотя эта находка важна для дальнейшего изучения древнего прошлого, из нее не следует, что древние люди в то время регулярно готовили пищу или разводили огонь. Вероятнее всего, они неоднократно приносили огонь в эту часть пещеры и поддерживали его.
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