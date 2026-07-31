Дети древних людей были такими же беспомощными, как современные младенцы

Ученые выяснили, что младенцы древних предков человека рождались столь же несамостоятельными, как современные новорожденные. Изучение древних черепов показало, что уход за практически беспомощным потомством имел место сотни тысяч лет назад.

В отличие от детенышей большинства других приматов, человеческие младенцы рождаются крайне незрелыми: им требуются месяцы только на то, чтобы научиться держать голову, переворачиваться или садиться. Такое состояние ряд ученых связывают с тем, что человеческий мозг продолжает быстро расти и развиваться уже после рождения, из-за чего кости черепа новорожденного остаются мягкими и несросшимися.

Чтобы выяснить, когда у наших предков появилась эта особенность, международная группа антропологов и палеонтологов обратила внимание на косвенный признак беспомощности младенцев — деформационную плагиоцефалию (заметную асимметрию черепа). У современных людей такое искривление головы часто возникает в первые четыре-шесть месяцев жизни. Причиной служит комбинация из неокрепших мышц шеи, мягких костей черепа и привычки подолгу лежать на плоской поверхности. У обезьян эта деформация практически не встречается, так как их детеныши более развиты с первых дней.

Исследователи проанализировали параметры 1504 черепов (996 современных приматов и 508 человеческих), чтобы понять, какая асимметрия черепа считается нормальной и естественной. Затем изучили хорошо сохранившиеся ископаемые останки древних людей с островов Ява и Флорес в Индонезии. Результаты исследования опубликовали в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

Среди исследованных окаменелостей следы деформации черепа обнаружили у взрослых особей яванского человека прямоходящего (Homo erectus, возраст от 300 до 100 тысяч лет) и человека флоресского (Homo floresiensis). Анализ с помощью компьютерной томографии показал, что эти искривления возникли еще в младенчестве из-за мягкости костей и длительного лежания на спине, а вовсе не вследствие давления почвы на череп после смерти.

Открытие асимметрии у Homo floresiensis стало для ученых неожиданностью. Объем мозга у этих карликовых гоминид составлял всего около 426 кубических сантиметров (для сравнения: у современного человека этот показатель равен примерно 1350-1400 кубическим сантиметрам) — уровень, сопоставимый с австралопитеками и современными шимпанзе. Это свидетельствует о том, что беспомощность младенцев развилась в роде Homo невероятно рано (как минимум от одного миллиона до 700 тысяч лет назад).

Результаты научной работы доказывают, что уже Homo erectus и Homo floresiensis обладали развитой социальной структурой и сложной системой заботы о потомстве. Необходимость долго выхаживать несамостоятельных младенцев требовала от древних популяций взаимовыручки, ведь им приходилось защищать своих детей от хищников.

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