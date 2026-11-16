Биологи выяснили, почему кислый вкус перебивает все другие

Нейробиологи показали на мышах, что кислая еда подавляет сигналы от сладкого, соленого и горького до того, как они достигнут мозга. Оказалось, рецепторы на языке работают как химический фильтр, самостоятельно сортируя пищу на приятную и неприятную.

Традиционно ученые исследуют восприятие вкуса в лабораторном вакууме. Животным дают чистый сахар или раствор соли, формируя на этом классические теории. В реальной жизни организмы редко едят блюда с единственным вкусом. Обычно пища — это сложный коктейль, компоненты которого постоянно взаимодействуют.

Яркий пример, знакомый каждому повару: лимонный сок приглушает излишнюю сладость десертов или соусов. Эволюция придумала этот механизм как встроенный предохранитель от отравлений. В дикой природе кислота обычно выдает незрелую или начавшую гнить еду. Чтобы животное не обманулось остатками сахара в испорченном фрукте, кислый сигнал принудительно глушит сладость и заставляет выплюнуть потенциальную отраву.

Раньше биологи считали, что кислота перебивает сладость на уровне обработки сигнала в мозге. Новое исследование доказало, что вкусовые почки умеют сами обрабатывать сложные химические смеси и блокировка сигнала начинается прямо во рту. Результаты опубликовали в журнале JNeurosci.

Исследователи применили метод кальциевой визуализации, чтобы понять, как нервная система реагирует на сложную пищу. Грызунам вживили микроскопические оптические датчики в нервные пути, идущие от языка, а затем их поили разными жидкостями, наблюдая за свечением клеток.

Сначала подопытным давали чистый раствор сахара. Нервные клетки реагировали на него мощным сигналом. Но стоило добавить в жидкость лимонную кислоту, как реакция на сладость резко падала. Точно так же кислая среда подавляла горькие и соленые вещества.

Оказалось, что кислый вкус активирует так называемые клетки третьего типа во вкусовых почках. В ответ на раздражитель эти клетки начинают обильно выделять серотонин.

Авторы научной работы предположили, что именно этот нейромедиатор и тормозит соседние рецепторы. Чтобы это доказать, они искусственно изменили химический баланс у грызунов. Введение препарата, повышающего уровень серотонина, еще сильнее заглушило другие вкусы. И наоборот: когда запасы серотонина в организме истощили, кислота перестала перебивать сладость.

Дополнительно исследователи загрузили данные об активности более 300 нейронов в компьютерную модель. Программа разделила клетки на две группы еще до передачи информации в центральную нервную систему. В первую попали реакции на приятное — сахар и глутамат натрия. Во вторую — горькие, кислые и сильно соленые вещества.

Биологи продемонстрировали, как органы чувств активно перерабатывают информацию уже на самом первом этапе. Клетки языка взаимодействуют между собой и отсеивают лишнее до того, как сигнал уйдет в мозг. Кислота заставляет рецепторы делиться серотонином, который делает сладкую или соленую еду менее яркой.

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Илья Гриднев 221 статей Автор материалов на стыке разных областей знания — от археологии и палеонтологии до физики и технологий. Интересуется тем, как работает мир, и рассказывает об этом понятно и увлекательно.