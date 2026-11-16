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Биологи выяснили, почему кислый вкус перебивает все другие

❋ 4.1

Нейробиологи показали на мышах, что кислая еда подавляет сигналы от сладкого, соленого и горького до того, как они достигнут мозга. Оказалось, рецепторы на языке работают как химический фильтр, самостоятельно сортируя пищу на приятную и неприятную.

Биология
# вкусовые ощущения
# нейробиология
# серотонин
Вкусовые почки мыши под микроскопом. Желтым цветом подсвечены клетки третьего типа, которые реагируют на кислое, пурпурным — молекулы серотонина, синим — ядра клеток. На снимке показаны рецепторы после введения препарата, стимулирующего выработку серотонина. На совмещенном кадре (справа) видно, что «кислые» клетки буквально переполнены этим нейромедиатором (яркое пурпурное свечение).
Вкусовые почки мыши под микроскопом. Желтым цветом подсвечены клетки третьего типа, которые реагируют на кислое, пурпурным — молекулы серотонина, синим — ядра клеток. На снимке показаны рецепторы после введения препарата, стимулирующего выработку серотонина. На совмещенном кадре (справа) видно, что «кислые» клетки буквально переполнены этим нейромедиатором (яркое пурпурное свечение). / © Isabella R. Fleites et al./JNeurosci(2026)

Традиционно ученые исследуют восприятие вкуса в лабораторном вакууме. Животным дают чистый сахар или раствор соли, формируя на этом классические теории. В реальной жизни организмы редко едят блюда с единственным вкусом. Обычно пища — это сложный коктейль, компоненты которого постоянно взаимодействуют.

Яркий пример, знакомый каждому повару: лимонный сок приглушает излишнюю сладость десертов или соусов. Эволюция придумала этот механизм как встроенный предохранитель от отравлений. В дикой природе кислота обычно выдает незрелую или начавшую гнить еду. Чтобы животное не обманулось остатками сахара в испорченном фрукте, кислый сигнал принудительно глушит сладость и заставляет выплюнуть потенциальную отраву.

Раньше биологи считали, что кислота перебивает сладость на уровне обработки сигнала в мозге. Новое исследование доказало, что вкусовые почки умеют сами обрабатывать сложные химические смеси и блокировка сигнала начинается прямо во рту. Результаты опубликовали в журнале JNeurosci.

Исследователи применили метод кальциевой визуализации, чтобы понять, как нервная система реагирует на сложную пищу. Грызунам вживили микроскопические оптические датчики в нервные пути, идущие от языка, а затем их поили разными жидкостями, наблюдая за свечением клеток.

Сначала подопытным давали чистый раствор сахара. Нервные клетки реагировали на него мощным сигналом. Но стоило добавить в жидкость лимонную кислоту, как реакция на сладость резко падала. Точно так же кислая среда подавляла горькие и соленые вещества. 

Оказалось, что кислый вкус активирует так называемые клетки третьего типа во вкусовых почках. В ответ на раздражитель эти клетки начинают обильно выделять серотонин.

Авторы научной работы предположили, что именно этот нейромедиатор и тормозит соседние рецепторы. Чтобы это доказать, они искусственно изменили химический баланс у грызунов. Введение препарата, повышающего уровень серотонина, еще сильнее заглушило другие вкусы. И наоборот: когда запасы серотонина в организме истощили, кислота перестала перебивать сладость.

Дополнительно исследователи загрузили данные об активности более 300 нейронов в компьютерную модель. Программа разделила клетки на две группы еще до передачи информации в центральную нервную систему. В первую попали реакции на приятное — сахар и глутамат натрия. Во вторую — горькие, кислые и сильно соленые вещества.

Биологи продемонстрировали, как органы чувств активно перерабатывают информацию уже на самом первом этапе. Клетки языка взаимодействуют между собой и отсеивают лишнее до того, как сигнал уйдет в мозг. Кислота заставляет рецепторы делиться серотонином, который делает сладкую или соленую еду менее яркой.

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Илья Гриднев
Илья Гриднев
221 статей
Автор материалов на стыке разных областей знания — от археологии и палеонтологии до физики и технологий. Интересуется тем, как работает мир, и рассказывает об этом понятно и увлекательно.
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Биология
# вкусовые ощущения
# нейробиология
# серотонин
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