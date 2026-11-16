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Алена Кирсанова
Алена Кирсанова
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Китай представил первый в мире полностью интегрированный аналоговый чип для решения матричных уравнений за один шаг

Китайский разработчик микросхем Anatrix представил AX100 — устройство, которое компания называет первым в мире полностью интегрированным аналоговым вычислительным чипом, способным решать матричные уравнения за один шаг. Микросхема прошла этап изготовления опытного образца, а во время испытаний справилась с решением матричного уравнения менее чем за 100 наносекунд.

Сообщество
# Китай
# микросхемы
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# чипы
Китай представил первый в мире полностью интегрированный аналоговый чип для решения матричных уравнений за один шаг / © Anatrix
Китай представил первый в мире полностью интегрированный аналоговый чип для решения матричных уравнений за один шаг / © Anatrix

Матричные уравнения используются в самых разных областях: при обучении моделей искусственного интеллекта, корректировке движений роботов и обработке сигналов мобильными базовыми станциями. Традиционные цифровые микросхемы решают такие уравнения, как правило, посредством последовательного выполнения множества вычислительных операций. AX100 работает по иному принципу: преобразует уравнение в электрическую цепь, а затем считывает результат после того, как система достигает равновесного состояния. 

Компания испытала микросхему в трех направлениях. В экспериментах с двумя моделями искусственного интеллекта применение AX100 позволило сократить вычислительные затраты на обновление параметров моделей соответственно на 92 и 56%.

В области воплощенного искусственного интеллекта испытания продемонстрировали повышение скорости управления движениями и планирования маршрутов. Это может помочь роботам быстрее реагировать на изменения окружающей обстановки.

В сфере беспроводной связи, согласно оценке компании, при выполнении определенной задачи по обработке сигналов AX100 способна обрабатывать больший объем данных при тех же энергозатратах, чем цифровые микросхемы и графические процессоры, использовавшиеся для сравнения.

Компания  Anatrix утверждает, что AX100 можно выпускать с использованием уже освоенных технологических процессов. Таким образом, новая разработка открывает возможность ускорить выполнение отдельных вычислительных задач, которые сегодня решаются на цифровых микросхемах, не прибегая к созданию принципиально новых производственных мощностей.

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# Китай
# микросхемы
# технологии
# чипы
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