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Китай представил первый в мире полностью интегрированный аналоговый чип для решения матричных уравнений за один шаг
Китайский разработчик микросхем Anatrix представил AX100 — устройство, которое компания называет первым в мире полностью интегрированным аналоговым вычислительным чипом, способным решать матричные уравнения за один шаг. Микросхема прошла этап изготовления опытного образца, а во время испытаний справилась с решением матричного уравнения менее чем за 100 наносекунд.
Матричные уравнения используются в самых разных областях: при обучении моделей искусственного интеллекта, корректировке движений роботов и обработке сигналов мобильными базовыми станциями. Традиционные цифровые микросхемы решают такие уравнения, как правило, посредством последовательного выполнения множества вычислительных операций. AX100 работает по иному принципу: преобразует уравнение в электрическую цепь, а затем считывает результат после того, как система достигает равновесного состояния.
Компания испытала микросхему в трех направлениях. В экспериментах с двумя моделями искусственного интеллекта применение AX100 позволило сократить вычислительные затраты на обновление параметров моделей соответственно на 92 и 56%.
В области воплощенного искусственного интеллекта испытания продемонстрировали повышение скорости управления движениями и планирования маршрутов. Это может помочь роботам быстрее реагировать на изменения окружающей обстановки.
В сфере беспроводной связи, согласно оценке компании, при выполнении определенной задачи по обработке сигналов AX100 способна обрабатывать больший объем данных при тех же энергозатратах, чем цифровые микросхемы и графические процессоры, использовавшиеся для сравнения.
Компания Anatrix утверждает, что AX100 можно выпускать с использованием уже освоенных технологических процессов. Таким образом, новая разработка открывает возможность ускорить выполнение отдельных вычислительных задач, которые сегодня решаются на цифровых микросхемах, не прибегая к созданию принципиально новых производственных мощностей.
Комментарии
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Сегодня, 15 ноября 2026 года, люди впервые вернули из космоса вторую ступень космической ракеты. Причем сделали это с первой попытки и весьма гладко. А это значит, что полностью многоразовые ракеты из научной фантастики становятся реальностью: человечество вступает в эру принципиально новых возможностей в космосе. Разбираемся в технических последствиях происходящего — и для планеты в целом, и конкретно для нашей страны.
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