Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Юлия Николаева
Юлия Николаева
Рейтинг: +523
Посты: 310
15,5 тыс

Рейтинг стран по объему потребления вина

Вино на протяжении многих столетий остается неотъемлемой частью культуры потребления алкоголя, особенно в Европе. Однако крупнейший рынок вина в мире находится по другую сторону Атлантического океана — в США.

Сообщество
# алкоголь
# вино
# инфографика
# мир
# Рейтинги
# статистика
Рейтинг стран по объему потребления вина / © Visual Capitalist
Рейтинг стран по объему потребления вина / © Visual Capitalist

На инфографике представлено потребление вина в разных странах в 2025 году. Данные основаны на предварительных оценках Международной организации виноградарства и виноделия (OIV). В расчеты включены тихие, игристые и специальные вина.

В 2025 году на долю всего пяти стран пришлось около половины мирового потребления вина, составившего 20,8 миллиарда литров. Лидером с большим отрывом стали США: объем потребления здесь был примерно на 45% выше, чем во Франции, занявшей второе место.

Вместе с Италией, Германией и Великобританией эти пять стран формируют крупнейшие рынки вина в мире. Самым небольшим из отдельно представленных на инфографике рынков оказалась Чехия, где потребление составило 200 миллионов литров.

В Португалии выпили 560 миллионов литров вина, тогда как в России — 800 миллионов литров. При этом, согласно оценкам OIV, в пересчете на одного жителя в возрасте от 15 лет Португалия значительно опережает США: 62 литра против 11,3 литра соответственно.

Несмотря на огромные объемы потребления, большинство ведущих мировых рынков вина демонстрируют спад. В 2025 году сокращение было зафиксировано в девяти из десяти крупнейших стран-потребителей, а общемировой показатель снизился на 2,7%.

По оценкам OIV, в период с 2018 по 2025 год мировое потребление вина уменьшилось на 14%, что свидетельствует о продолжении долгосрочного спада.

Среди 20 представленных стран наиболее резкое относительное сокращение произошло в Китае: потребление упало на 13%, до 480 миллионов литров. Американский рынок уменьшился на 4,3%. В OIV связывают замедление потребления в США с тем, что молодое поколение стало реже употреблять алкоголь, потребители все чаще выбирают другие категории напитков, а также проявляют повышенную чувствительность к ценам.

Наиболее значительный относительный рост среди 20 стран в 2025 году продемонстрировала Бразилия — 41,9%. В первую очередь это объясняется восстановлением предложения на рынке. Благоприятные погодные условия способствовали увеличению производства вина в стране на 80,6% после неурожая 2024 года.

Вместе с тем бразильские отраслевые аналитики предупреждают, что столь значительный прирост во многом обусловлен восстановлением предложения и не означает сопоставимого увеличения фактического потребления вина. Дело в том, что OIV рассчитывает объемы потребления на основе данных о производстве и внешней торговле, учитывая изменение запасов там, где соответствующая статистика доступна.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.
Сообщество
# алкоголь
# вино
# инфографика
# мир
# Рейтинги
# статистика
Подписывайтесь на нас в Telegram, Дзен и в последнюю очередь на VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Популярные По порядку
6 Комментариев
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
16 Ноя
Бесплатно
Физика: электрогенерация и источники энергии
Политехнический музей
Москва
Лекция
17 Ноя
1200
Селагинеллы (Selaginellales): морфология, систематика и гетероспория
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
17 Ноя
Бесплатно
Мужской и женский мозг. Взгляд нейробиолога
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
17 Ноя
Бесплатно
Гравитационно-волновая астрономия. Как услышать невидимое
Astrocamp
Москва
Конгресс
18 Ноя
Бесплатно
XIII Конгресс «Инновационная практика: наука плюс бизнес»
Иннопрактика
Москва
Мастер-класс
18 Ноя
Бесплатно
Как построить свою ракету
Политехнический музей
Москва
Лекция
18 Ноя
800
Наше удивительное Солнце
Московский Планетарий
Москва
Лекция
18 Ноя
900
Осины, лоси и дикобразы
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
18 Ноя
1500
Древние греки дома
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Анализ земной атмосферы указал на крупный неизвестный источник углекислого газа

    16 ноября, 13:33

  2. Агрессивные шутки и самоуничижение связали с повышенным давлением

    16 ноября, 13:07

  3. Новый подход расширил список мишеней для противораковой иммунотерапии

    16 ноября, 11:40

  4. Житель Дании застал первых земледельцев и изменил свой рацион

    16 ноября, 10:11
Выбор редакции

Новая космическая эпоха: что полная многоразовость Starship означает для человечества

15 ноября, 18:59

Последние комментарии

Рашит Саитов
6 минут назад
Сергей, В молодости тоже употребляли в основном вина тех же марок, водку только в Новый год. Это было при СССР и пойло было более-менее хорошим , не

Рейтинг стран по объему потребления вина

Дмитрий Царь
18 минут назад
Сергей, ее главное было залпом кружку выпивать , а то потом не лезла... Сразу по башке давала 🫣

Рейтинг стран по объему потребления вина

Andrey Kow
46 минут назад
ayub, да, странно что мусульманские страны (Швеция и Дания) не предстпалены в списке, хотя у них не малое потребление вин.

Рейтинг стран по объему потребления вина

ayub magomedov
2 часа назад
Альхъамдулиллахь! Ни одной мусульманской страны. Красота!

Рейтинг стран по объему потребления вина

Александр Березин
2 часа назад
SecDep, "Александр, вы подменяете тезис" Нет, я не подменяю тезис. Я лишь приложил ваш тезис к США -- что наглядно показало его абсурдность. "Я нигде не

Первая попытка полного спасения ракеты в истории наполовину не удалась: впереди самая важная часть полета

Николай Жильцов
2 часа назад
Кому как, а мне в музеях не скучно, а напротив, очень интересно. Но бывают исключительные случаи, когда из музея хочется сбежать и это именно те

Ученые выяснили, почему людям скучно в музеях

Александр Березин
3 часа назад
Александр, "Почему лунному Starship не нужна теплозащита? Он возвращаться не планирует разве и садиться на Землю?" На данный момент нет. Наколеночные

Новая космическая эпоха: что полная многоразовость Starship означает для человечества

Ольга Ашкинази
3 часа назад
Сергей, так это портвейн)

Рейтинг стран по объему потребления вина

Бек Касенов
3 часа назад
Степан, ну вы приколист. Вы капитализацию этой конторы видели?? Сколько бабла ожидается у покупателей акций это конторы, вам и не снилось) А они

Новая космическая эпоха: что полная многоразовость Starship означает для человечества

Сергей Механик
3 часа назад
Ну, из всех вин в молодости моими любимыми были "Агдам" и "777". Эффект достигается с одной бутылки. Подозреваю, что в США таких сортов нет. 😉

Рейтинг стран по объему потребления вина

nemoXX
4 часа назад
Иванов, Ага! Каждый советский знает, что "светлое будущее" - не за горами. Не все только поняли, что оно уже наступило.

«Росатом» рассматривает пять вариантов атомной электростанции для Луны

nemoXX
4 часа назад
Пью, Спасибо, мне это известно с 1969 г

Крупнейший в истории объект на орбите: сможет ли Starship высадить астронавтов на Луне через два года?

Александр Березин
4 часа назад
Андрей, ядерные боеголовки означают ядерную войну. А удар вольфрамовыми ломами -- не означает, см. применение Орешника.

Новая космическая эпоха: что полная многоразовость Starship означает для человечества

Андрей Степанов
5 часов назад
Invar, зачем использовать кинетические ударники с сомнительной эффективностью, когда можно загрузить ядерные боеголовки и ложные цели?

Новая космическая эпоха: что полная многоразовость Starship означает для человечества

Александр Березин
5 часов назад
Степан, "Ну для Луны не просто корабль нужен, а ещё как минимум скафандр" Выйти и вернуться можно и в сегодняшнем скафандре Аксиом -- если ничего не

Новая космическая эпоха: что полная многоразовость Starship означает для человечества

Елена Фоменко
5 часов назад
Откуда бежали и куда прибежали

BIG предложила превратить крупнейший лагерь беженцев в Африке в полноценный город

полиграф шариков
5 часов назад
ответ России - раз, два ..... в следующем году мс21 полетит

Китай разработал первый беспилотный вертолет с водородной силовой установкой

Сергей Механик
6 часов назад
Иван, 🤣👍

Мужская помощь по дому ослабила связь секса и счастья у женщин

Давид Авакян
7 часов назад
А это связано из-за повышения температуры климата или нет?

Спутники раскрыли масштабы восстановления мангровых лесов на планете

Алексей Мищенко
7 часов назад
Алекс, в России 55%. В Укистане - потужные 29%. Ещё вопросы?

Топ-10 стран по уровню автомобилизации населения

Самые обсуждаемые