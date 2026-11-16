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Рейтинг стран по объему потребления вина
Вино на протяжении многих столетий остается неотъемлемой частью культуры потребления алкоголя, особенно в Европе. Однако крупнейший рынок вина в мире находится по другую сторону Атлантического океана — в США.
На инфографике представлено потребление вина в разных странах в 2025 году. Данные основаны на предварительных оценках Международной организации виноградарства и виноделия (OIV). В расчеты включены тихие, игристые и специальные вина.
В 2025 году на долю всего пяти стран пришлось около половины мирового потребления вина, составившего 20,8 миллиарда литров. Лидером с большим отрывом стали США: объем потребления здесь был примерно на 45% выше, чем во Франции, занявшей второе место.
Вместе с Италией, Германией и Великобританией эти пять стран формируют крупнейшие рынки вина в мире. Самым небольшим из отдельно представленных на инфографике рынков оказалась Чехия, где потребление составило 200 миллионов литров.
В Португалии выпили 560 миллионов литров вина, тогда как в России — 800 миллионов литров. При этом, согласно оценкам OIV, в пересчете на одного жителя в возрасте от 15 лет Португалия значительно опережает США: 62 литра против 11,3 литра соответственно.
Несмотря на огромные объемы потребления, большинство ведущих мировых рынков вина демонстрируют спад. В 2025 году сокращение было зафиксировано в девяти из десяти крупнейших стран-потребителей, а общемировой показатель снизился на 2,7%.
По оценкам OIV, в период с 2018 по 2025 год мировое потребление вина уменьшилось на 14%, что свидетельствует о продолжении долгосрочного спада.
Среди 20 представленных стран наиболее резкое относительное сокращение произошло в Китае: потребление упало на 13%, до 480 миллионов литров. Американский рынок уменьшился на 4,3%. В OIV связывают замедление потребления в США с тем, что молодое поколение стало реже употреблять алкоголь, потребители все чаще выбирают другие категории напитков, а также проявляют повышенную чувствительность к ценам.
Наиболее значительный относительный рост среди 20 стран в 2025 году продемонстрировала Бразилия — 41,9%. В первую очередь это объясняется восстановлением предложения на рынке. Благоприятные погодные условия способствовали увеличению производства вина в стране на 80,6% после неурожая 2024 года.
Вместе с тем бразильские отраслевые аналитики предупреждают, что столь значительный прирост во многом обусловлен восстановлением предложения и не означает сопоставимого увеличения фактического потребления вина. Дело в том, что OIV рассчитывает объемы потребления на основе данных о производстве и внешней торговле, учитывая изменение запасов там, где соответствующая статистика доступна.
Комментарии
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