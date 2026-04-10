Неандертальские дети добывали черепах, чтобы делать из их панцирей посуду

Немецкие и нидерландские археологи выяснили, что 125 тысяч лет назад неандертальцы целенаправленно ловили и разделывали европейских болотных черепах. Это первое свидетельство того, что северные популяции древних людей охотились на рептилий. Остатки черепах нашли в тех же слоях, где неандертальцы массово убивали гигантских слонов. Значит, черепах ловили не из-за голода. Вероятно, на них охотились дети ради панцирей, которые использовали для изготовления посуды.

Долгое время считалось, что неандертальцы Европы специализировались исключительно на крупной дичи — мамонтах, лошадях и оленях. В последние годы выяснилось, что на юге, в теплом Средиземноморье, в их рацион входили кролики, птицы, крабы и сухопутные черепахи. Однако севернее Альп подобных следов мелкой диеты не находили. Считалось, что мелких животных добывают, только если не хватает крупной дичи.

Авторы исследования, опубликованного в журнале Scientific Reports, изучили материалы из комплекса Ноймарк-Норд в современной Германии. Примерно 125 тысяч лет назад, во время межледниковья, там располагалась целая система озер, на берегах которых неандертальцы охотились на крупную дичь, в том числе на лесных слонов палеолоксодонов, весивших более 10 тонн. Там же было найдено 92 черепашьих панциря европейской болотной черепахи (Emys orbicularis).

Исследователи просканировали панцири. На 22 фрагментах панцирей с внутренней стороны выявили четкие следы от кремневых орудий (всего около 70 порезов). Порезы показывают, что неандертальцы аккуратно подрезали сухожилия, чтобы отделить лапы, тщательно вычищали мясо и внутренние органы. В основном добычей становились взрослые особи с длиной панциря 11-17 сантиметров.

Главная загадка — зачем неандертальцам понадобилось возиться с черепахами весом около килограмма? Остатки рептилий обнаружили в тех же слоях, что и сотни костей лошадей, оленей и слонов. Ранее эта же команда показала, что в Ноймарк-Норд существовала неандертальская «жировая фабрика», где жир массово вываривали из костей крупных животных. В условиях такого пищевого изобилия ловля черепах ради калорий кажется бессмысленной.

Ученые выдвинули несколько версий. Нижнюю часть панциря резали грубо, а верхнюю вычищали с ювелирной аккуратностью, стараясь не повредить. Исследователи предположили, что пустые панцири могли использовать как удобные черпаки или миски. Вторая версия — детская охота. Поскольку болотные черепахи — легкая добыча, их могли ловить неандертальские дети, игравшие у воды и учившиеся добывать пропитание, пока взрослые занимались разделкой слонов.

Третья версия — черепах ели как деликатес или ради их предполагаемых лечебных свойств. Авторы статьи процитировали французского зоолога XIX века А. Г. Демаре, который писал, что бульоны из европейских болотных черепах высоко ценили в парижских аптеках, чтобы «восстанавливать силы, истощенные излишествами в любовных утехах».

Результаты исследования показали, что охотничье и пищевое поведение неандертальцев не сводилось к примитивному поиску максимума калорий. Их культура и стратегии выживания были гибкими и разнообразными, позволяя извлекать максимум пользы из окружающего ландшафта, от гигантских слонов до крошечных черепах.

Максим Абдулаев 119 статей Автор пишет про зоологию, палеонтологию и другие науки о живом. Интересуется тем, как люди исследуют мир.