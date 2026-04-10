Неандертальские дети добывали черепах, чтобы делать из их панцирей посуду
Немецкие и нидерландские археологи выяснили, что 125 тысяч лет назад неандертальцы целенаправленно ловили и разделывали европейских болотных черепах. Это первое свидетельство того, что северные популяции древних людей охотились на рептилий. Остатки черепах нашли в тех же слоях, где неандертальцы массово убивали гигантских слонов. Значит, черепах ловили не из-за голода. Вероятно, на них охотились дети ради панцирей, которые использовали для изготовления посуды.
Долгое время считалось, что неандертальцы Европы специализировались исключительно на крупной дичи — мамонтах, лошадях и оленях. В последние годы выяснилось, что на юге, в теплом Средиземноморье, в их рацион входили кролики, птицы, крабы и сухопутные черепахи. Однако севернее Альп подобных следов мелкой диеты не находили. Считалось, что мелких животных добывают, только если не хватает крупной дичи.
Авторы исследования, опубликованного в журнале Scientific Reports, изучили материалы из комплекса Ноймарк-Норд в современной Германии. Примерно 125 тысяч лет назад, во время межледниковья, там располагалась целая система озер, на берегах которых неандертальцы охотились на крупную дичь, в том числе на лесных слонов палеолоксодонов, весивших более 10 тонн. Там же было найдено 92 черепашьих панциря европейской болотной черепахи (Emys orbicularis).
Исследователи просканировали панцири. На 22 фрагментах панцирей с внутренней стороны выявили четкие следы от кремневых орудий (всего около 70 порезов). Порезы показывают, что неандертальцы аккуратно подрезали сухожилия, чтобы отделить лапы, тщательно вычищали мясо и внутренние органы. В основном добычей становились взрослые особи с длиной панциря 11-17 сантиметров.
Главная загадка — зачем неандертальцам понадобилось возиться с черепахами весом около килограмма? Остатки рептилий обнаружили в тех же слоях, что и сотни костей лошадей, оленей и слонов. Ранее эта же команда показала, что в Ноймарк-Норд существовала неандертальская «жировая фабрика», где жир массово вываривали из костей крупных животных. В условиях такого пищевого изобилия ловля черепах ради калорий кажется бессмысленной.
Ученые выдвинули несколько версий. Нижнюю часть панциря резали грубо, а верхнюю вычищали с ювелирной аккуратностью, стараясь не повредить. Исследователи предположили, что пустые панцири могли использовать как удобные черпаки или миски. Вторая версия — детская охота. Поскольку болотные черепахи — легкая добыча, их могли ловить неандертальские дети, игравшие у воды и учившиеся добывать пропитание, пока взрослые занимались разделкой слонов.
Третья версия — черепах ели как деликатес или ради их предполагаемых лечебных свойств. Авторы статьи процитировали французского зоолога XIX века А. Г. Демаре, который писал, что бульоны из европейских болотных черепах высоко ценили в парижских аптеках, чтобы «восстанавливать силы, истощенные излишествами в любовных утехах».
Результаты исследования показали, что охотничье и пищевое поведение неандертальцев не сводилось к примитивному поиску максимума калорий. Их культура и стратегии выживания были гибкими и разнообразными, позволяя извлекать максимум пользы из окружающего ландшафта, от гигантских слонов до крошечных черепах.
Окаменелые остатки рептилии возрастом 289 миллионов лет сохранили полное анатомическое устройство грудной клетки ранних покорителей суши. Благодаря нетронутым хрящам исследователи реконструировали механику первого полноценного реберного дыхания. Наличие в тканях оригинальных белков подтвердило, что сложные органические молекулы способны сохраняться в палеонтологической летописи почти на 100 миллионов лет дольше, чем считалось.
Представления о политическом устройстве древних майя долгое время сводились к образу всемогущего обожествленного царя. Однако новые находки археологов в джунглях Гватемалы показали, что на смену абсолютной монархии там пришла куда более открытая форма власти — с советами, открытыми заседаниями и коллективной ответственностью.
Изучая остатки корабля, затонувшего примерно 2600 лет тому назад у побережья современного Израиля, морские археологи обнаружили, что он перевозил необработанные железные слитки, заключенные в защитный шлак. Эта находка опровергает предположения о том, что железо в древности ковали сразу после плавки — видимо, его транспортировали в виде сырья, и только потом оно попадало к кузнецам.
Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.
Международная команда палеонтологов развенчала статус окаменелости Pohlsepia mazonensis, которая с 2000 года считалась древнейшим осьминогом на земле. Сканирование выявило внутри породы скрытый зубчатый аппарат (радулу). Его строение показывает, что перед учеными не осьминог, а окаменевшие остатки сгнившего наутилуса. Это открытие сдвигает появление первых осьминогов на 150 миллионов лет вперед и заставляет пересмотреть молекулярные часы эволюции головоногих.
В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.
На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры
Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.
1 Ноября, 2016
Толковать сновидения: как?
17 Июля, 2014
10 самых необычных танков в истории
27 Декабря, 2018
Что произойдет при путешествии со скоростью света
30 Августа, 2016
Нострадамус: пророк или мистификатор?
