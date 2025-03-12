О мероприятии

Звезды — первое, что видят люди, глядя на ночной небосвод. Почему они светят, что они из себя представляют разберет кандидат физико-математических наук Николай Борисович Железнов на примере ближайшей к Земле звезды — Солнца. Звезды бывают разными — от красных карликов до голубых гигантов. Лектор расскажет как они уживаются на диаграмме Гершпрунга-Рассела, и где там место нашего Солнца. Слушатели познакомятся с соседями нашего светила, и узнают всегда ли Проксима Центавра будет к Солнцу ближайшей соседкой. И главное, как рождаются звезды, какой путь они преодолевают, чтобы вспыхнуть на небе яркой искоркой. И какая судьба их ждет — и карликов, и гигантов.

Расписание Александровский парк, д. 4 Санкт-Петербург 19:00 Купить