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Слушатели узнают про жизненный цикл звезд.
О мероприятии
Звезды — первое, что видят люди, глядя на ночной небосвод. Почему они светят, что они из себя представляют разберет кандидат физико-математических наук Николай Борисович Железнов на примере ближайшей к Земле звезды — Солнца. Звезды бывают разными — от красных карликов до голубых гигантов. Лектор расскажет как они уживаются на диаграмме Гершпрунга-Рассела, и где там место нашего Солнца. Слушатели познакомятся с соседями нашего светила, и узнают всегда ли Проксима Центавра будет к Солнцу ближайшей соседкой. И главное, как рождаются звезды, какой путь они преодолевают, чтобы вспыхнуть на небе яркой искоркой. И какая судьба их ждет — и карликов, и гигантов.
Александровский парк, д. 4
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В наши дни на кельтских языках говорят лишь в прибрежных областях северо-запада Европы. А две-три тысячи лет назад они охватывали большую часть европейского населения. Традиционно их связывали с археологической культурой колоколовидных кубков, есть работы об их появлении в Британии, на Иберийском полуострове, юго-западе Германии. А вот о прародине мнения разошлись. В новом исследовании ученые провели обширный генетический анализ древней ДНК и протестировали гипотезы происхождения этой группы индоевропейских языков.
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В двойственных, или обратимых, изображениях зритель может увидеть разные объекты в зависимости от того, на каких деталях концентрируется его внимание. Среди известных примеров таких рисунков — иллюзия «кролик-утка», сочетающая двух животных, и обратимая ваза (или ваза Рубина), которая может казаться двумя силуэтами лиц, если сосредоточиться на фоне. В соцсетях и популярных СМИ часто публикуют подобные картинки, утверждая, что по тому, какое изображение человек видит в первую очередь, можно судить о его личностных чертах и особенностях мышления. Двое психологов из Великобритании недавно проверили, так ли это на самом деле.
Исследователи из Южной Кореи и Канады нашли новое объяснение «парадоксу счастья». Они обнаружили, что попытки стать счастливее приводят к противоположному результату, потому что истощают систему самоконтроля.
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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