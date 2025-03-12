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Лекция
16+
Жизнь звезды

Слушатели узнают про жизненный цикл звезд.

Санкт-Петербургский Планетарий
19 марта, 19:00 Идет 1 ч 30 мин
450 Стоимость
Санкт-Петербург Александровский парк, д. 4

О мероприятии

Звезды — первое, что видят люди, глядя на ночной небосвод. Почему они светят, что они из себя представляют разберет кандидат физико-математических наук Николай Борисович Железнов на примере ближайшей к Земле звезды — Солнца. Звезды бывают разными — от красных карликов до голубых гигантов. Лектор расскажет как они уживаются на диаграмме Гершпрунга-Рассела, и где там место нашего Солнца. Слушатели познакомятся с соседями нашего светила, и узнают всегда ли Проксима Центавра будет к Солнцу ближайшей соседкой. И главное, как рождаются звезды, какой путь они преодолевают, чтобы вспыхнуть на небе яркой искоркой. И какая судьба их ждет — и карликов, и гигантов.

Расписание
19
Среда
Март 2025
Александровский парк, д. 4 Санкт-Петербург
19:00
Купить
Адрес

Александровский парк, д. 4

Только что
Александр Речкин
1
# звезды
# космос
# физика
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