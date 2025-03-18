Участники мероприятия узнают, как произошел первый выход человека в открытый космос.

Первый выход человека в открытый космос в печатных и письменных документах

О мероприятии

Первый выход человека в открытый космос, который 60 лет назад совершил летчик-космонавт Алексей Леонов, продлился ровно 12 минут и девять секунд. Через призму элементарной физики, рассекреченных и опубликованных документов популяризатор космонавтики Павел Гайдук расскажет, какие проблемы испытывал космонавт в этом историческом полете.

Раздулся ли скафандр? Как именно космонавт входил в шлюз? Можно ли забыть самые сложные 12 минут своей жизни? Об этом слушатели узнают на лекции.

Расписание Машкова 28/20 Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация