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Лекция
12+
Первый выход человека в открытый космос в печатных и письменных документах

Участники мероприятия узнают, как произошел первый выход человека в открытый космос.

Твой сектор космоса
19 марта, 19:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва Машкова 28/20

О мероприятии

Первый выход человека в открытый космос, который 60 лет назад совершил летчик-космонавт Алексей Леонов, продлился ровно 12 минут и девять секунд. Через призму элементарной физики, рассекреченных и опубликованных документов популяризатор космонавтики Павел Гайдук расскажет, какие проблемы испытывал космонавт в этом историческом полете. 

Раздулся ли скафандр? Как именно космонавт входил в шлюз? Можно ли забыть самые сложные 12 минут своей жизни? Об этом слушатели узнают на лекции. 

Расписание
19
Среда
Март 2025
Машкова 28/20 Москва
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Машкова 28/20

30 минут назад
Александр Речкин
5
# история
# космос
# Россия
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