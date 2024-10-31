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Лекция
12+
Личная жизнь квантов и можно ли в нее вмешиваться

Слушатели узнают, каким особым правила подчиняются квантовые объекты.

Твой сектор космоса
22 ноября, 19:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Крылатские холмы, 34

О мероприятии

Квантовая механика дает проверяемые предсказания, но оставляет квантовую реальность спрятанной за результатами измерений. Квантовые объекты подчиняются особым правилам и находятся в состояниях, которые невозможно описать в терминах привычной нам реальности.

Даже скромные успехи по манипуляции их свойствами выглядят как приближение к чудесам; квантовые объекты, однако, умело оберегают свою «личную жизнь» от вторжений из классического мира.

Разобраться в том, что ученые знают о квантах, поможет доктор физико-математических наук Алексей Семихатов.

Расписание
22
Пятница
Ноябрь 2024
ул. Крылатские холмы, 34 Москва
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Крылатские холмы, 34

7 минут назад
Александр Речкин
1
# квант
# космос
# физика
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