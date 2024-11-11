О мероприятии

В ходе своего выступления Сергей Марков, один из ведущих российских специалистов в области искусственного интеллекта и машинного обучения, расскажет о своей новой книге: «Охота на электроовец: большая книга искусственного интеллекта». Новый этап в области компьютерных технологий часто называют очередной «весной искусственного интеллекта». Ее начало обычно отсчитывают с момента появления нейронной сети, сегодня известной под названием AlexNet, успех которой в распознавании зрительных образов возвестил о начале «революции глубокого обучения». В результате этой революции машинам удалось превзойти человеческий уровень при решении множества задач. Сегодня уже мало кого удивляют победы машин над сильнейшими игроками в го, создание ими музыки и картин, предсказание нейронными сетями пространственной структуры белков и другие вещи, которые десять лет назад люди посчитали бы чудесами. Алгоритмы ИИ быстро вошли в современную жизнь и стали ее неотъемлемой частью. На смену весне искусственного интеллекта приходит лето. Книга Сергея Маркова рассказывает о том, какие события в истории науки привели к началу этого лета, о современных технологиях ИИ и их возможностях, а также пытается приоткрыть завесу, скрывающую от людей мир ближайшего будущего. Мифы и заблуждения об искусственном интеллекте, страхи, насущные проблемы, перспективные направления исследований — обо всем этом расскажет Сергей Марков.

Расписание ул. Дубининская, д. 20, стр. 1 Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация