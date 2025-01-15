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Слушатели узнают, успеют ли люди долететь до Марса хотя бы к середине века.
О мероприятии
Илон Маск обещает построить город на миллион человек на Красной планете уже к 2050 году. О колонизации Марса сегодня говорят все ведущие эксперты как о следующем великом скачке для космонавтики. Но какие практические шаги предпринимаются для покорения Марса человеком уже сегодня? Успеют ли люди долететь до четвертой планеты хотя бы к середине века? Какие препятствия ждут человечество на этом пути? Об этом и многом другом «марсианском» расскажет популяризатор космонавтики, член Федерации космонавтики России Дмитрий Олиферович.
Набережная Обводного канала, д. 74 лит. Б.
Многие предпочитают вступать в романтические отношения с людьми примерно своего возраста, но есть и пары с существенной возрастной разницей. Международная группа ученых недавно на крупной выборке людей проследила за изменениями возраста партнеров на старте отношений в разные годы жизни.
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Специалисты РТУ МИРЭА разработали инновационную мезонинную плату для отладочной платформы, сочетающую в себе передовые технологии SDR, автопилота и интерфейсов связи. Это решение открывает новые горизонты в сфере радиоэлектроники, предлагая универсальную платформу для широкого спектра приложений — от беспилотных летательных аппаратов до промышленных систем управления.
Многие предпочитают вступать в романтические отношения с людьми примерно своего возраста, но есть и пары с существенной возрастной разницей. Международная группа ученых недавно на крупной выборке людей проследила за изменениями возраста партнеров на старте отношений в разные годы жизни.
Если микропластиком называют частицы пластика размером примерно от 5 миллиметров до 1 микрона (0,001 миллиметра), то нанопластик — еще более мелкие частицы. Ученые из Южной Кореи обнаружили, что накопление нанопластика в организме способно не только вызвать серьезные болезни, но и заметно изменить социальное поведение.
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Согласно популярному утверждению, человеческая мысль — едва ли не самое быстрое, что существует в природе. Даже свет многие считают менее быстрым, поскольку он распространяется со скоростью 300 тысяч километров в секунду, а мысль — «мгновенно». Однако новое исследование опровергло бытовую логику. Ученые из Калтеха измерили скорость, с которой человек обрабатывает информацию, и обнаружили, что основные когнитивные процессы во много раз медленнее не только распространения света, но и низкоскоростного интернета.
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Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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