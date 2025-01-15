Слушатели узнают, успеют ли люди долететь до Марса хотя бы к середине века.

О мероприятии

Илон Маск обещает построить город на миллион человек на Красной планете уже к 2050 году. О колонизации Марса сегодня говорят все ведущие эксперты как о следующем великом скачке для космонавтики. Но какие практические шаги предпринимаются для покорения Марса человеком уже сегодня? Успеют ли люди долететь до четвертой планеты хотя бы к середине века? Какие препятствия ждут человечество на этом пути? Об этом и многом другом «марсианском» расскажет популяризатор космонавтики, член Федерации космонавтики России Дмитрий Олиферович.

Расписание Набережная Обводного канала, д. 74 лит. Б. Санкт-Петербург 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация