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Лекция
16+
Зачем людям Марс?

Слушатели узнают, успеют ли люди долететь до Марса хотя бы к середине века.

Планетарий № 1
21 января, 19:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Санкт-Петербург Набережная Обводного канала, д. 74 лит. Б.

О мероприятии

Илон Маск обещает построить город на миллион человек на Красной планете уже к 2050 году. О колонизации Марса сегодня говорят все ведущие эксперты как о следующем великом скачке для космонавтики. Но какие практические шаги предпринимаются для покорения Марса человеком уже сегодня? Успеют ли люди долететь до четвертой планеты хотя бы к середине века? Какие препятствия ждут человечество на этом пути? Об этом и многом другом «марсианском» расскажет популяризатор космонавтики, член Федерации космонавтики России Дмитрий Олиферович. 

Расписание
21
Вторник
Январь 2025
Набережная Обводного канала, д. 74 лит. Б. Санкт-Петербург
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Набережная Обводного канала, д. 74 лит. Б.

4 минуты назад
Александр Речкин
1
# будущее
# космос
# Марс
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