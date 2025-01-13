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Слушатели узнают про новые виды птиц и других позвоночных, описанные в 2024 году.
О мероприятии
2024 год в истории зоологии позвоночных останется годом публикации важнейших работ, позволивших по-новому посмотреть на то, кто такие позвоночные. В этом году были опубликованы исследования, подтвердившие достоинства строения внутреннего уха у млекопитающих, особенности строения которого многие специалисты раньше считали исключительно историческими, не дающими преимущества перед строением уха, например, птиц и рептилий. Удалось показать, как у зверей, приспосабливающихся к обитанию в разных условиях, происходит тонкая настройка слухового аппарата.
Сравнение сумчатых и плацентарных млекопитающих позволило проследить, как возникал механизм быстрого разогрева, столь важный для зверей, впадающих в спячку, контролируемо снижающих температуру тела. У рыб, производящих электричество, обнаружена возможность получать информацию от органов чувств соседа, фактически — «видеть чужими глазами», такая способность в животном мире обнаружена впервые. Возможность обучаться пению найдена в примитивной группе воробьеобразных птиц, не относящихся к певчим: оказалось, это умение более древнее и базовое, чем раньше полагали, могло возникнуть еще раньше разделения в воробьеобразных птиц и попугаев. Кандидат биологических наук Павел Валерьевич Квартальнов обсудит и завораживающие наблюдения зоологов, например, за тем, как всего за четыре часа подводные хищники съели почти 11 миллионов рыб, собравшихся на нерест, это самый впечатляющий акт хищничества, зарегистрированный учеными.
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В 368 световых годах от Земли, на границе так называемой пустыни горячих нептунов — близкой к звезде области, в которой небесные тела размером с Нептун практически не встречаются, — расположилась экзопланета WASP-166b. Несмотря на экстремальные условия, этот уникальный мир смог сохранить объемную атмосферу, в которой обнаружили следы воды и углекислого газа. Открытие существенно расширяет представления об эволюции экзопланет в космических «пустынях».
Основными источниками стресса у работников ИТ-сферы стали коммуникации с коллегами, жесткие дедлайны и многозадачность. Но на профессиональное благополучие, то есть удовлетворенность работой, влияют вовсе не эти факторы, а чувство востребованности в профессии и понимание своих перспектив развития на рабочем месте. Такое понимание, как выяснили ученые Сеченовского университета, есть только у половины опрошенных ими респондентов.
Чем ниже температура кубитов в квантовом компьютере, тем эффективнее он проводит вычисления. С приближением к абсолютному нулю охлаждение на каждый милликельвин дается ученым все сложнее. Команда исследователей создала новый тип холодильника для квантовых компьютеров, способный работать автономно после запуска.
В 368 световых годах от Земли, на границе так называемой пустыни горячих нептунов — близкой к звезде области, в которой небесные тела размером с Нептун практически не встречаются, — расположилась экзопланета WASP-166b. Несмотря на экстремальные условия, этот уникальный мир смог сохранить объемную атмосферу, в которой обнаружили следы воды и углекислого газа. Открытие существенно расширяет представления об эволюции экзопланет в космических «пустынях».
Сотни миллионов лет назад Землю населяли совсем другие животные — даже жители воды с «рыбьим» образом жизни были устроены совсем иначе. Таковы остракодермы, включая группу более примитивных гетеростраков (разнощитковых). Авторы нового исследования в Paleontology разобрались с механическими свойствами их ротового аппарата. Оказалось, что несмотря на отсутствие челюстей они активно перерабатывали свою пищу, не довольствуясь фильтрацией мелочи из воды.
Древние римляне больше любого другого народа античности использовали свинец. Но среди историков нет единства относительно последствий этого. Одни ученые уверены, что широкое применение свинца должно было влиять на цивилизацию столь же негативно, как тетраэтилсвинцовая «эпидемия» в XX веке. Другие полагают, что жесткая вода блокировала стенки свинцовых труб и поэтому никакого массового отравления римлян свинцом просто не было. Новая научная работа привлекла образцы арктических льдов для решения вопроса. Оказалось, что даже без учета труб ситуация была очень непростой: ядовитым стал сам воздух.
Ученые из Троицкого института инновационных и термоядерных исследований, МФТИ и МЭИ совершили значительный прорыв в области защиты материалов от экстремальных тепловых нагрузок, характерных для условий управляемого термоядерного синтеза.
Согласно популярному утверждению, человеческая мысль — едва ли не самое быстрое, что существует в природе. Даже свет многие считают менее быстрым, поскольку он распространяется со скоростью 300 тысяч километров в секунду, а мысль — «мгновенно». Однако новое исследование опровергло бытовую логику. Ученые из Калтеха измерили скорость, с которой человек обрабатывает информацию, и обнаружили, что основные когнитивные процессы во много раз медленнее не только распространения света, но и низкоскоростного интернета.
С какого возраста зооврачи считают собак престарелыми? Это недавно выяснили исследователи из Великобритании и Венгрии, проанализировав карты пациентов ветеринарных клиник. Также ученые установили, от каких проблем со здоровьем чаще страдают пожилые питомцы.
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