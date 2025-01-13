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Лекция
16+
Итоги 2024 в зоологии позвоночных

Слушатели узнают про новые виды птиц и других позвоночных, описанные в 2024 году.

Центр «Архэ»
21 января, 19:00 Идет 2 ч
900 Стоимость
Москва ул. Дубининская, д. 20, стр. 1

О мероприятии

2024 год в истории зоологии позвоночных останется годом публикации важнейших работ, позволивших по-новому посмотреть на то, кто такие позвоночные. В этом году были опубликованы исследования, подтвердившие достоинства строения внутреннего уха у млекопитающих, особенности строения которого многие специалисты раньше считали исключительно историческими, не дающими преимущества перед строением уха, например, птиц и рептилий. Удалось показать, как у зверей, приспосабливающихся к обитанию в разных условиях, происходит тонкая настройка слухового аппарата.

Сравнение сумчатых и плацентарных млекопитающих позволило проследить, как возникал механизм быстрого разогрева, столь важный для зверей, впадающих в спячку, контролируемо снижающих температуру тела. У рыб, производящих электричество, обнаружена возможность получать информацию от органов чувств соседа, фактически — «видеть чужими глазами», такая способность в животном мире обнаружена впервые. Возможность обучаться пению найдена в примитивной группе воробьеобразных птиц, не относящихся к певчим: оказалось, это умение более древнее и базовое, чем раньше полагали, могло возникнуть еще раньше разделения в воробьеобразных птиц и попугаев. Кандидат биологических наук Павел Валерьевич Квартальнов обсудит и завораживающие наблюдения зоологов, например, за тем, как всего за четыре часа подводные хищники съели почти 11 миллионов рыб, собравшихся на нерест, это самый впечатляющий акт хищничества, зарегистрированный учеными.

Расписание
21
Вторник
Январь 2025
ул. Дубининская, д. 20, стр. 1 Москва
19:00
Купить
Адрес

ул. Дубининская, д. 20, стр. 1

10 минут назад
Александр Речкин
1
# биология
# животные
# зоология
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