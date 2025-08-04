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Лекция
16+
Кто здесь главная? Биология женского доминирования

Слушатели узнают, в чем секрет женской власти с точки зрения биологии.

Центр «Архэ»
9 августа, 19:00 Идет 2 ч
800 Стоимость
Онлайн timepad

О мероприятии

Женское доминирование очень популярно в дикой природе, но людей это почему-то страшно удивляет. Так что в этой лекции будет много сюрпризов. Натуралистка и популяризатор науки Евгения Тимонова расскажет про то: почему у одних видов верховодят самцы, а у других — самки; как это сформировалось, от чего зависит и кому выгодно; женский стиль управления: мягкая лапка или железная пята; в чем секрет женской власти с точки зрения биологии.

Расписание
9
Суббота
Август 2025
timepad Онлайн
19:00
Купить
4 августа, 08:44
Александр Речкин
1
# биология
# доминирование
# женщины
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# беладонна
# борщевик
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# яды
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Алексей Думный
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Алексей Думный
3 часа назад
Да! ☝️🤔Время замедляется или ускоряется в обьёме вашего тела(или мозга). Проведите простой эксперимент. Включите секундомер и некоторое время

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Фотосинтез в XXI веке ускорился по всей Земле

Имя Фамилия
8 часов назад
Mitya, Адекватность же не в том, чтобы ВЕРИТЬ одной или другой стороне и их пропаганде. Она в том, чтобы не верить НИКОМУ! А думать своими мозгами.

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