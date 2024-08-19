Слушатели узнают о создании Петербургского университета в XVIII веке и о жизни профессоров и студентов в течение XIX и XX столетий.

О мероприятии

Сотрудник «Музея истории Санкт-Петербургского государственного университета» Анна Павловна Лаврина расскажет о создании Петербургского университета в XVIII веке и о жизни профессоров и студентов в течение XIX и XX столетий. Слушатели узнают, где располагался университет в XVIII и в XIX веке в Петербурге и как университет отмечал свои юбилеи. Конечно, лектор не обойдет стороной и студенчество, как наиболее подвижную и активную группу в составе университетской корпорации.

Расписание улица Стремянная, дом 20 Санкт-Петербург 18:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация