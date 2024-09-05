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Слушатели узнают о находках хищных динозавров в России.
О мероприятии
Ведущий российский исследователь динозавров доктор биологических наук Александр Олегович Аверьянов расскажет о находках хищных динозавров в России. Сегодня в нашей стране найдено всего два хищных динозавра — килеск из среднеюрских отложений Красноярского края и киякурсор из нижнемеловых отложений Кемеровской области. Фрагментарные остатки разнообразных хищных динозавров известны из нижнего мела Западной Сибири. Значительный интерес представляют находки тираннозаврид из верхнего мела Амурской области.
Университетская наб., д. 1
Для поддержания гигиены сна рекомендуется за два часа до ночного отдыха ограничить пребывание перед экранами устройств. Однако недавний эксперимент новозеландских исследователей с участием подростков показал, что не все экранное время перед сном плохо влияет на его качество. Ученые считают, что существующие рекомендации имеет смысл скорректировать.
В движении звезд, пролегающих сквозь Млечный Путь, существуют закономерности. К такому выводу астрономы пришли, обнаружив таинственную рябь, которая простирается на четверть диска Галактики. Данные, полученные с помощью спутника Европейского космического агентства Gaia, указали на то, что рябь образовалась в результате древнего межгалактического столкновения.
Химические методы переработки ПЭТ-пластика затратны и требуют высоких температур протекания реакции. Исследователи из Японии и Малайзии нашли способ химически разложить ПЭТ до составляющих при низких температурах, даже если ПЭТ составляет только часть в смесовом материале.
Месторождения самородного золота приурочены главным образом к кварцевым жилам. Считается, что оно осаждается из горячих магматических растворов, внедряющихся по трещинам в горных породах. Однако образование крупных скоплений золота представляет собой минералогическую загадку. Австралийские ученые предположили, что дело — в пьезоэлектрических свойствах кварца, которые под действием частых землетрясений способствуют образованию больших скоплений драгоценного металла.
На юге Шотландии расположена деревня, издавна связанная с легендой о Мерлине — великом волшебнике, наставнике короля Артура. Ранее эта история, как и многие другие части артуровского цикла, не имела никаких археологических подтверждений — только крайне запутанные упоминания в древних манускриптах. Теперь ситуация изменилась.
В ноябре 2022 года астрономы заметили кое-что необычное — «странный радиокруг», расположенный вблизи галактического центра Млечного Пути. Обнаружить светящееся кольцо в месте, где его быть не должно, удалось с помощью одного из самых мощных в мире радиотелескопов — MeerKAT в ЮАР. Ученые считают, что радиокруг возник из-за массивной звезды, с поверхности которой звездный ветер сдувает внешние слои.
Месторождения самородного золота приурочены главным образом к кварцевым жилам. Считается, что оно осаждается из горячих магматических растворов, внедряющихся по трещинам в горных породах. Однако образование крупных скоплений золота представляет собой минералогическую загадку. Австралийские ученые предположили, что дело — в пьезоэлектрических свойствах кварца, которые под действием частых землетрясений способствуют образованию больших скоплений драгоценного металла.
На юге Шотландии расположена деревня, издавна связанная с легендой о Мерлине — великом волшебнике, наставнике короля Артура. Ранее эта история, как и многие другие части артуровского цикла, не имела никаких археологических подтверждений — только крайне запутанные упоминания в древних манускриптах. Теперь ситуация изменилась.
Предприятия Научного дивизиона госкорпорации «Росатом» и группа строительных компаний «Реформа» заключили договор о сотрудничестве и впервые применили для демонтажа высотных металлических конструкций — кранов-перегружателей — мобильный лазерный комплекс. МЛК, разработанный в стенах одного из институтов «Росатома», не имеет аналогов в стране.
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