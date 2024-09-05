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Лекция
12+
Хищные динозавры России

Слушатели узнают о находках хищных динозавров в России.

Зоологический музей РАН
12 сентября, 18:00 Идет 1 ч 15 мин
Бесплатно Стоимость
Санкт-Петербург Университетская наб., д. 1

О мероприятии

Ведущий российский исследователь динозавров доктор биологических наук Александр Олегович Аверьянов расскажет о находках хищных динозавров в России. Сегодня в нашей стране найдено всего два хищных динозавра — килеск из среднеюрских отложений Красноярского края и киякурсор из нижнемеловых отложений Кемеровской области. Фрагментарные остатки разнообразных хищных динозавров известны из нижнего мела Западной Сибири. Значительный интерес представляют находки тираннозаврид из верхнего мела Амурской области.

Расписание
12
Четверг
Сентябрь 2024
Университетская наб., д. 1 Санкт-Петербург
18:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Университетская наб., д. 1

7 минут назад
Александр Речкин
0
# Динозавры
# Палеонтология
# Россия
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