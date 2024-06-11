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Лекция
16+
Появление ядра и первых многоклеточных

Слушатели узнают, как возникла многоклеточная жизнь.

Medio Modo
28 июня, 19:00 Идет 3 ч
900 Стоимость
Санкт-Петербург Сытнинская улица, д. 14

О мероприятии

Популяризатор палеонтологии и эволюционной биологии Дмитрий Соболев расскажет, какой была первая многоклеточная жизнь. Какие неочевидные этапы привели к ее появлению? И главное, как среди садов эдиакара появились наши предки?

Расписание
28
Пятница
Июнь 2024
Сытнинская улица, д. 14 Санкт-Петербург
19:00
Купить
Адрес

Сытнинская улица, д. 14

18 минут назад
Александр Речкин
1
# биология
# клетки
# многоклеточные организмы
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