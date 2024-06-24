О мероприятии

В 1977 году за пределы Солнечной системы отправились два аппарата-близнеца «Вояджер». Помимо исследования космоса, на аппараты была возложена важная миссия. На борту каждого «Вояджер» содержалось послание внеземным цивилизациям — золотая грампластинка.

На пластинке были записаны природные звуки нашей планеты, приветствия на разных языках и несколько музыкальных композиций. Они, по замыслу составителей, должны были представить нашу планету и человечество возможным инопланетным цивилизациям. На лекции, которую прочтет кандидат философских наук Денис Сивков, слушатели узнают, какие композиции входят в плейлист, как и кем они отбирались, о чем должны рассказать инопланетянам и какие последствия могут быть у такого музыкального контакта.

Расписание Проспект мира 123Б Москва 14:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация