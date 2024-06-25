О мероприятии

Как ученые изучают интеллектуальные способности животных? Можно ли научить говорить обезьяну? И есть ли культурные традиции у китов? На эти и другие вопросы ответит биолог и сотрудник Сколтеха Илья Гомыранов.

Эксперт расскажет, как сейчас ученые изучают интеллектуальные способности животных и можно ли сравнить их с человеческими. Слушатели узнают на примерах, как некоторые животные могут использовать предметы для решения нетривиальных задач, а также каким образом они могут общаться и даже считать.

Расписание ул. Преображенская, д. 41 Киров 18:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация