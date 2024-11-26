О мероприятии

Работа является вечным спутником человека. Без производства пищи и материальных благ невозможно представить себе человеческое общество с самого начала его существования. То, что труд сделала человека, не пустые слова, но этот труд был невозможен без самых разнообразных инструментов. Многие из них изначально были частью частного или домашнего труда. Такие предметы можно было найти в каждом доме. Другие инструменты могли принадлежать только профессиональным ремесленникам, являясь большой ценностью и предметом гордости. С появлением массового производства некоторые вещи навсегда покинули человеческий дом, а другие так и остались его обязательной принадлежностью. Есть предметы, которые из средства первой необходимости стали служить для развлечения или обслуживать очень узкий круг задач. Пожалуй, мало в какой сфере с вещами происходили такие головокружительные изменения или, напротив, изменения их были столь малозначимы. Кандидат исторических наук Бутягин Александр Михайлович проследит за приключениями жернова, веретена, стремени и некоторых других предметов, которые сделали человеческую цивилизацию такой, какая она есть.

Расписание набережная реки Фонтанки, д. 15 Санкт-Петербург 19:30 Купить