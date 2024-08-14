Слушатели о создании уникальных автоматических комплексов, которые посещали Венеру и проводили эксперименты как в ее атмосфере так и на поверхности.

О мероприятии

Многие видели полет воздушного шара. Некоторые даже сами осуществляли такое смелое путешествие. А теперь, представьте себе полет в атмосфере другой планеты, за миллионы километров от нашей родной Земли! Как это удивительно и фантастично видеть новый, непривычный для нас мир другой планеты, проплывая над ее поверхностью! Все это отнюдь не вымысел. Около сорока лет тому назад советской науке удалось реализовать один из самых успешных космических проектов — исследование Венеры.

Сменный руководитель группы связи с экипажем, сотрудник Центра подготовки космонавтов Михаил Киселев расскажет о создании уникальных автоматических комплексов, которые посещали Венеру и проводили эксперименты как в ее атмосфере так и на поверхности. Слушатели узнают о смелых технических решениях, благодаря которым удалось посетить эту загадочную планету. Заглянут немного в будущее и обсудят возможность исследования Венеры пилотируемыми станциями, которые могут обеспечить человеку безопасную работу в необычайно суровых венерианских условиях.

Расписание Проспект мира 123Б Москва 14:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация