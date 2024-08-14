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Участники мероприятия попробуют разобраться в непростом типе письма, который написаны многие средневековые тексты.
О мероприятии
Скорописное письмо, пожалуй, самое сложное для чтения, но от этого не менее популярное в средневековых памятниках. Непростые начертания букв вызывали сложности уже у современников, а некоторые образцы скорописного письма превратились в каллиграфическую тайнопись. Участники мероприятия под руководством хранителя древнерусских рукописей Российской национальной библиотеки Николая Буцких попробуют разобраться в этом непростом типе письма.
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Дайджест Naked Science
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