Слушатели узнают, мода на какие фигуры, лица и прически существовала в разные эпохи и чем она была обусловлена.

О мероприятии

Участники мероприятия совершат путешествие во времени, чтобы проследить историю применения декоративной и уходовой косметики в Древней Руси, допетровские времена, 18, 19, 20 веках и сегодня.

Опираясь на исторические документы и произведения искусства, Вероника Бреславская расскажет, как менялись каноны красоты с течением времени. Мода на какие фигуры, лица и прически существовала в разные эпохи, чем она была обусловлена, и к каким уловкам прибегали русские женщины, чтобы ей соответствовать.

Лектор обсудит курьезные, шокирующие и работающие способы достижения идеала из арсенала красавиц прошлого. Поразмышляет о том, стоит ли приносить себя в жертву, и что остается неизменно прекрасным во все времена.

Расписание ул. Большая Садовая, д. 1 Москва 14:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация