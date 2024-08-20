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Слушатели узнают, мода на какие фигуры, лица и прически существовала в разные эпохи и чем она была обусловлена.
О мероприятии
Участники мероприятия совершат путешествие во времени, чтобы проследить историю применения декоративной и уходовой косметики в Древней Руси, допетровские времена, 18, 19, 20 веках и сегодня.
Опираясь на исторические документы и произведения искусства, Вероника Бреславская расскажет, как менялись каноны красоты с течением времени. Мода на какие фигуры, лица и прически существовала в разные эпохи, чем она была обусловлена, и к каким уловкам прибегали русские женщины, чтобы ей соответствовать.
Лектор обсудит курьезные, шокирующие и работающие способы достижения идеала из арсенала красавиц прошлого. Поразмышляет о том, стоит ли приносить себя в жертву, и что остается неизменно прекрасным во все времена.
ул. Большая Садовая, д. 1
При грозовых разрядах в атмосфере Земли возникают плазменные волны очень низкой частоты — вистлеры. Авторы нового исследования открыли вистлеры, которые могут распространяться на намного большее расстояние, чем предполагали ранее. Это, в свою очередь, представляет потенциальную опасность для спутников и астронавтов, работающих на орбите.
Нарастающая проблема потери чувствительности бактерий к антибиотикам заставляет ученых искать альтернативные способы лечения инфекционных заболеваний. Среди них чаще всего упоминаются бактериофаги — вирусы, способные уничтожать целевые штаммы возбудителей инфекций, в том числе «супербактерии», у которых наблюдается устойчивость к большинству известных антибиотиков. Во многих случаях, чтобы справиться с источником инфекции, фаготерапия применяется как самостоятельный метод лечения. Однако в последнее время появляется все больше исследований, которые показывают, что комбинация антибиотиков и фагов в терапии может значительно повышать эффективность лечения бактериальных инфекций. Поговорили об этом с советником по науке холдинга «Нацимбио» Госкорпорации Ростех Игорем Никитиным.
В традиционных видах транспорта, таких как поезд или трамвай, плавная остановка невозможна без работы автоматики. Но если состав обесточен, остановить его способно только механическое тормозное устройство. Как правило, резкое прекращение движения с его использованием приводит к травмированию пассажиров. Инженеры компании UST Inc. разработали уникальное устройство – вихретоковый замедлитель (ВТЗ), который способен работать без электричества.
Предприятия Научного дивизиона госкорпорации «Росатом» и группа строительных компаний «Реформа» заключили договор о сотрудничестве и впервые применили для демонтажа высотных металлических конструкций — кранов-перегружателей — мобильный лазерный комплекс. МЛК, разработанный в стенах одного из институтов «Росатома», не имеет аналогов в стране.
Инсектицидные спреи и аэрозоли, с помощью которых обычно пытаются бороться с тараканами в доме, в большинстве случаев неэффективны и почти полностью бесполезны. Такой неутешительный вывод сделали американские исследователи по итогам лабораторных испытаний, в которых протестировали средства на основе пиретроидов — одной из самых распространенных групп инсектицидов.
В конце протерозоя Землю охватило масштабное оледенение. Считается, что оно сыграло ключевую роль в переработке ландшафтов и ускорении эволюции видов. Однако многие детали неясны. В новой работе европейские ученые датировали комплекс горных пород в Шотландии и Ирландии, сохранивший наиболее полную картину того периода.
Предприятия Научного дивизиона госкорпорации «Росатом» и группа строительных компаний «Реформа» заключили договор о сотрудничестве и впервые применили для демонтажа высотных металлических конструкций — кранов-перегружателей — мобильный лазерный комплекс. МЛК, разработанный в стенах одного из институтов «Росатома», не имеет аналогов в стране.
Инсектицидные спреи и аэрозоли, с помощью которых обычно пытаются бороться с тараканами в доме, в большинстве случаев неэффективны и почти полностью бесполезны. Такой неутешительный вывод сделали американские исследователи по итогам лабораторных испытаний, в которых протестировали средства на основе пиретроидов — одной из самых распространенных групп инсектицидов.
Выглядеть хорошо на фото в выпускном альбоме оказывается важно не только потому, что по красивым снимкам позже будет приятнее вспоминать ушедшую юность. Американские ученые недавно выяснили, что наименее привлекательные люди в школьных фотоальбомах прожили меньше своих более симпатичных сверстников.
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Микробы — реальные и виртуальные. Разговор за жизнь с микробиологом Елизаветой Бонч-Осмоловской
Сможет ли Россия создать свою орбитальную станцию? И почему этому не стоит радоваться?
Американские отставники под присягой рассказывают об инопланетянах. Все это правда?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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