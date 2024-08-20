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Лекция
16+
Русские красавицы от древности до наших времен

Слушатели узнают, мода на какие фигуры, лица и прически существовала в разные эпохи и чем она была обусловлена.

Библиотека им. М.А. Светлова
24 августа, 14:00 Идет 2 ч
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Большая Садовая, д. 1

О мероприятии

Участники мероприятия совершат путешествие во времени, чтобы проследить историю применения декоративной и уходовой косметики в Древней Руси, допетровские времена, 18, 19, 20 веках и сегодня. 

Опираясь на исторические документы и произведения искусства, Вероника Бреславская расскажет, как менялись каноны красоты с течением времени. Мода на какие фигуры, лица и прически существовала в разные эпохи, чем она была обусловлена, и к каким уловкам прибегали русские женщины, чтобы ей соответствовать. 

Лектор обсудит курьезные, шокирующие и работающие способы достижения идеала из арсенала красавиц прошлого. Поразмышляет о том, стоит ли приносить себя в жертву, и что остается неизменно прекрасным во все времена. 

Расписание
24
Суббота
Август 2024
ул. Большая Садовая, д. 1 Москва
14:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Большая Садовая, д. 1

11 минут назад
Александр Речкин
2
# история
# культура
# Россия
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# атмосферики
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# грозовые облака
# грозы
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Ростех
# аддитивный эффект
# антибиотики
# антибиотикорезистентность
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Антропология
# внешность
# красота
# привлекательность
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# риск смерти
# смертность
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