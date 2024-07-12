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Лекция
12+
Царицы древнего Египта: известные и не очень

Участники мероприятия узнают о женщинах-фараонах.

Библиотека иностранной литературы
20 июля, 17:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Николоямская, д. 1

О мероприятии

Из стран древнего Востока Египет выделяется, потому что положение женщин в долине Нила было значительно лучше, чем в других странах, даже, например, демократических Афинах.

Кандидат исторических наук Ольга Томашевич расскажет про интересные свидетельства о женщинах-фараонах, правивших государством самостоятельно (как, например, Хатшепсут), а также о царицах (так, Нефертити известна больше, чем Хатшепсут, и больше, чем ее царственный супруг, великий реформатор), и о царевнах (в частности, дочерях Нефертити).

Специфика египтологии в том, что основные источники сведений — гробницы и их содержимое (большей частью разграбленное уже в древности). Гробницы дают ученым изображения (рельефы и статуи), надписи с титулами покойных, иногда мумии цариц и украшения.

Расписание
20
Суббота
Июль 2024
ул. Николоямская, д. 1 Москва
17:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Николоямская, д. 1

7 минут назад
Александр Речкин
2
# Древний Египет
# женщины
# история
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