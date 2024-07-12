О мероприятии

Из стран древнего Востока Египет выделяется, потому что положение женщин в долине Нила было значительно лучше, чем в других странах, даже, например, демократических Афинах.

Кандидат исторических наук Ольга Томашевич расскажет про интересные свидетельства о женщинах-фараонах, правивших государством самостоятельно (как, например, Хатшепсут), а также о царицах (так, Нефертити известна больше, чем Хатшепсут, и больше, чем ее царственный супруг, великий реформатор), и о царевнах (в частности, дочерях Нефертити).

Специфика египтологии в том, что основные источники сведений — гробницы и их содержимое (большей частью разграбленное уже в древности). Гробницы дают ученым изображения (рельефы и статуи), надписи с титулами покойных, иногда мумии цариц и украшения.

Расписание ул. Николоямская, д. 1 Москва 17:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация