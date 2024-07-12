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Участники мероприятия узнают о женщинах-фараонах.
О мероприятии
Из стран древнего Востока Египет выделяется, потому что положение женщин в долине Нила было значительно лучше, чем в других странах, даже, например, демократических Афинах.
Кандидат исторических наук Ольга Томашевич расскажет про интересные свидетельства о женщинах-фараонах, правивших государством самостоятельно (как, например, Хатшепсут), а также о царицах (так, Нефертити известна больше, чем Хатшепсут, и больше, чем ее царственный супруг, великий реформатор), и о царевнах (в частности, дочерях Нефертити).
Специфика египтологии в том, что основные источники сведений — гробницы и их содержимое (большей частью разграбленное уже в древности). Гробницы дают ученым изображения (рельефы и статуи), надписи с титулами покойных, иногда мумии цариц и украшения.
ул. Николоямская, д. 1
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Если человек не может однозначно интерпретировать какое-то визуальное явление, у него возникает желание рассмотреть его получше. Американские ученые впервые продемонстрировали, что происходит в этот момент в мозге.
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