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Участники экскурсии погрузятся в историю промышленной архитектуры.
О мероприятии
Газгольдер на Обводном канале – одно из самых необычных архитектурных сооружений Петербурга. Как создавались такие устройства, какую функцию выполняли и какова их сегодняшняя судьба?
Во время экскурсии участники увидят:
- газовый завод «Общества столичного освещения», на территории которого сохранилось целых четыре газгольдера;
- робота «Гошу», который живет в Space Lab;
- фильмы про космос под огромным проекционным куполом в Планетарии №1;
- настоящий метеорит, к которому можно прикоснуться.
А еще узнают:
- как в Петербурге постепенно появлялся Обводный канал и почему он так назван;
- как появился единственный в истории города водяной ров;
- что такое мокрый газгольдер и когда их строили в Петербурге;
- с чего началась история кирпичного стиля в промышленной архитектуре.
наб. Обводного канала: Масляный мост
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