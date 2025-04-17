Слушатели узнают о советском пенициллине, размагничивании кораблей, изобретении бронестекла и, конечно, о знаменитой «катюше».

О мероприятии

Великая Отечественная война заставила нашу страну отложить все мирные планы в развитии науки и техники. Все ресурсы были направлены на одну общую цель — освободить страну от захватчиков и одержать победу над фашизмом.

В канун 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне экскурсовод Политехнического музея Светлана Чалая расскажет о вкладе в победу ученых, изобретателей, инженеров. Слушатели узнают о советском пенициллине, размагничивании кораблей, изобретении бронестекла и, конечно, о знаменитой «катюше».

Расписание ул. Магистральная, д.11, стр.2 Москва 13:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация