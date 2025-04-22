По данным за 2024 год в России ежегодно происходит около 116 тысяч ДТП, в которых погибает примерно 12,7 тысяч человек и более 144 тысяч получают травмы. Одной из значимых причин аварийности считается плохое состояние дорог: около 37% смертельных ДТП происходят на региональных и межмуниципальных трассах, где качество покрытий часто не соответствует нормативам. Чтобы укрепить их, применяют пластиковое вторсырье. Однако в процессе приготовления асфальтобетонных смесей из-за добавок образуются комки, которые способствуют более быстрому разрушению поверхности. Ученые Пермского Политеха нашли способ эффективного смешивания пластика с битумом — так называемым «дорожным клеем». Это не только повысит прочность дорог, но и поспособствует утилизации пластиковых отходов, превращая мусор в полезный материал.