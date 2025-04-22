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Лекция
12+
Астрономия: галактики

Слушатели узнают, как может выглядеть наша Галактика со стороны.

Политехнический музей
28 апреля, 19:30 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14

О мероприятии

Как устроены галактики и какие они бывают? Насколько они меняются со временем и как влияют друг на друга? Как может выглядеть наша Галактика со стороны? Лаборант отдела физики эмиссионных звезд и галактик Государственного астрономического института имени П.К. Штернберга МГУ Владимир Гораджанов расскажет про современные представления о физике и эволюции галактик, а также поведает о Большом взрыве и о Вселенной через миллиарды лет.

Расписание
28
Понедельник
Апрель 2025
ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14 Москва
19:30
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14

Только что
Александр Речкин
2
# астрономия
# галактики
# космос
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Палеонтология
# аукцион
# Динозавры
# коллекционирование
# музей
# окаменелости
# тираннозавр
# тираннозавр рекс
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