О мероприятии

Ньютон говорил: «Если бы свет представлял собой волну, то он должен был бы огибать препятствия подобно звуку, однако этого не происходит».

В ответ на это Гюйгенс отвечал : «Это не убедительный аргумент. Рассмотрим короткие водяные волны на реке, ударяющие в борт корабля: волны, образующиеся у одного борта, не видны с другого. Однако если волны велики, а препятствие мало, то волны будут огибать препятствие и будут видны с другой стороны».

Ньютон все же возражал: «Всякая волна должна иметь что-то, в чем она распространяется. Свет распространяется в пустоте, а звук — нет. Корпускулы, как и брошенные мячи, не нуждаются ни в чем для распространения, а волны нуждаются».

Происходил ли такой диалог на самом деле? Нет. Его придумал другой великий физик — Альберт Эйнштейн. А был ли вообще такой спор? Да и очень долгий. Чем же он закончился, и закончился ли? Об этом многом другом расскажет лектор Лаборатории занимательных опытов в планетарии Санкт-Петербурга Ольга Александровна Кругликова.

Расписание Александровский парк 4 Санкт-Петербург 19:00 Купить