О мероприятии

Мозг человека – огромный специализированный орган, столь явно выделяющий человека среди всех существ. Люди по праву гордятся им. Но гордыня, как известно, – грех, а потому люди подвержены множеству самодовольных мифов о своем главном достоинстве. Правда ли мозг человека самый большой? Правда ли приматы с самого начала были самыми умными? Действительно ли предки умнели, чтобы пользоваться орудиями? На самом ли деле предки были умными… или глупыми? Можно ли всю эволюцию человека представить как эволюцию мозга? Безграничны ли возможности мозга? Так ли уж необходим вообще мозг для выживания? Зависели ли человеческие экологические и географические успехи от мозг? Ответы на эти и многие другие вопросы даст антрополог Станислав Дробышевский.