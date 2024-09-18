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Лекция
16+
Сравнительная геномика немодельных организмов — инфузории, осьминоги, куколки насекомых

Слушатели узнают про нетриплетные особенности генетического кода у инфузорий Euplotes.

Сколтех
24 сентября, 19:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва Большой бульвар, д.30 стр.1

О мероприятии

Большая часть того, что ученые знают из молекулярной биологии, изучено на немногих модельных объектах. Однако другие живые существа обладают интересными особенностями, которые исследователи привычно стараются объяснить эволюционным отбором. Но это работает не всегда.

Биоинформатик, доктор биологических наук Михаил Сергеевич Гельфанд рассмотрит два любопытных случая: редактирование мРНК у головоногих моллюсков и нетриплетные особенности генетического кода у инфузорий Euplotes. Лектор также обсудит частичный возврат к транскрипционной программе эмбриона у куколок насекомых с полным превращением.

Расписание
24
Вторник
Сентябрь 2024
Большой бульвар, д.30 стр.1 Москва
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Большой бульвар, д.30 стр.1

44 минуты назад
Александр Речкин
1
# биология
# гены
# насекомые
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# грузоперевозки
# дублер
# маршрут
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