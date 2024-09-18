О мероприятии

Большая часть того, что ученые знают из молекулярной биологии, изучено на немногих модельных объектах. Однако другие живые существа обладают интересными особенностями, которые исследователи привычно стараются объяснить эволюционным отбором. Но это работает не всегда.

Биоинформатик, доктор биологических наук Михаил Сергеевич Гельфанд рассмотрит два любопытных случая: редактирование мРНК у головоногих моллюсков и нетриплетные особенности генетического кода у инфузорий Euplotes. Лектор также обсудит частичный возврат к транскрипционной программе эмбриона у куколок насекомых с полным превращением.

Расписание Большой бульвар, д.30 стр.1 Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация