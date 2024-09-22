Слушатели узнают, какими были первые изображения Земли и как их сделали.

О мероприятии

Как выглядит наша планета из космоса? Какими были первые изображения Земли и как их сделали? Какие технологии нужны для наблюдения за поверхностью земного шара и зачем это нужно? И что современные снимки Земли могут рассказать ученым?

C чего начиналась история съемок планеты из космоса расскажет сотрудник отдела научного обеспечения и развития Политехнического музея Павел Гайдук, а какие разработки используют сейчас и о будущем дистанционного зондирования Земли, поведает кандидат технических наук, заведующий учебной лабораторией радиоприемных устройств РТУ МИРЭА Святослав Литвинов.

Расписание проспект Вернадского 78 Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация