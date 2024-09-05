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Слушатели узнают, кто осуществил первое в истории переливание крови.
О мероприятии
Переливание крови в лечебных целях возникло относительно недавно. Однако его история своими корнями уходит вглубь веков.
Доктор биологических наук Екатерина Александровна Никитина расскажет:
- От каких болезней использовали кровь викинги, кого лечил кровью Одиссей, как римляне лечились ею от бешенства?
- Излечило ли переливание папу Иннокентия VIII?
- Как Кристофер Рен — архитектор, перестроивший Лондон после Великого пожара 1666 года, способствовал применению крови в лечебных целях?
- Кто же осуществил первое в истории переливание крови – французы или англичане?
- От чего на самом деле скончался Антуан Моруа, чья смерть на целый век затормозила внедрение этой лечебной процедуры?
- Как дед Чарльза Дарвина вернул интерес к переливанию крови?
ул. Стремянная, д. 20
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Месторождения самородного золота приурочены главным образом к кварцевым жилам. Считается, что оно осаждается из горячих магматических растворов, внедряющихся по трещинам в горных породах. Однако образование крупных скоплений золота представляет собой минералогическую загадку. Австралийские ученые предположили, что дело — в пьезоэлектрических свойствах кварца, которые под действием частых землетрясений способствуют образованию больших скоплений драгоценного металла.
На юге Шотландии расположена деревня, издавна связанная с легендой о Мерлине — великом волшебнике, наставнике короля Артура. Ранее эта история, как и многие другие части артуровского цикла, не имела никаких археологических подтверждений — только крайне запутанные упоминания в древних манускриптах. Теперь ситуация изменилась.
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Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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