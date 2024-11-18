О мероприятии

Астрономические наблюдения сопровождают человечество все его существование. Но большая часть информации о других небесных телах была собрана достаточно недавно, не прошло еще и двух столетий. Почему так? Ответ – только совсем недавно астрономы начали пользоваться таким инструментом, как спектроскопия! Разложив свет в спектр и проанализировав его, ученые могут узнать много полезного о составе, температуре, скорости наблюдаемого объекта. Кандидат физико-математических наук, научный сотрудник Института космических исследований РАН Дарья Евдокимова расскажет про основы процессов излучения, поглощения и рассеяния, и расшифрует спектры планет.

Расписание Садовая-Кудринская ул., 5 стр.1 Москва 19:00 Купить