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Лекция
16+
Спектроскопия – ключевой инструмент астронома

Слушатели узнают про основы процессов излучения, поглощения и рассеяния, и расшифруют спектры планет.

Московский Планетарий
4 декабря, 19:00 Идет 1 ч 30 мин
350 Стоимость
Москва Садовая-Кудринская ул., 5 стр.1

О мероприятии

Астрономические наблюдения сопровождают человечество все его существование. Но большая часть информации о других небесных телах была собрана достаточно недавно, не прошло еще и двух столетий. Почему так? Ответ – только совсем недавно астрономы начали пользоваться таким инструментом, как спектроскопия! Разложив свет в спектр и проанализировав его, ученые могут узнать много полезного о составе, температуре, скорости наблюдаемого объекта. Кандидат физико-математических наук, научный сотрудник Института космических исследований РАН Дарья Евдокимова расскажет про основы процессов излучения, поглощения и рассеяния, и расшифрует спектры планет.

Расписание
4
Среда
Декабрь 2024
Садовая-Кудринская ул., 5 стр.1 Москва
19:00
Купить
Адрес

Садовая-Кудринская ул., 5 стр.1

41 минута назад
Александр Речкин
1
# астрономия
# космос
# спектроскопия
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# ковалентные связи
# олефины
# органические молекулы
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