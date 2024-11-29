Слушатели узнают про основные аспекты минералогии и космохимии воды.

О мероприятии

На долю воды приходится лишь 0,2% от массы нашей планеты, однако в веществе Солнечной системы вода — второе по распространенности вещество. Вода — основа происхождения и существования жизни. Как следствие, изучение форм нахождения воды в космосе, выяснение, откуда появилась вода на Земле — это фундаментальные задачи современной космохимии.

Доктор геолого-минералогических наук, профессор кафедры кристаллографии СПбГУ Сергей Николаевич Бритвин расскажет про основные аспекты минералогии и космохимии воды, а также методы исследования минералов — носителей космической воды.

Расписание 10-я линия В.О., д. 31-33 Санкт-Петербург 17:30 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация