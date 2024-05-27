О мероприятии

«Глаз видит только то, что ум готов понять» — этот постулат лежит в основе современной научной картины мира. Ученые сходятся во мнении: наше восприятие формируется не только через сенсорные данные, но и через фильтры нашего интеллекта, опыта и представлений. Это объясняет, почему два человека могут смотреть на одно и то же явление и видеть его по-разному.

Но этим дело не ограничивается. Люди до сих пор не знают, что такое объективная реальность (Виктор Пелевин даже утверждает, что реальность – это оксюморон из одного слова), хотя и понимают, что разные люди и – шире – разные формы жизни воспринимают мир совершенно по-разному.

Для описания этого явления в науке существует специальный термин – умвельт, а субъективность опыта каждого вида, из которого выводится относительность сознания, отлично описал Томас Нагель в знаменитом эссе «Что значит быть летучей мышью?».

Лингвист Григорий Храбров раскроет сложность человеческого восприятия, показывая, как иллюзии могут манипулировать восприятием и как люди могут научиться распознавать и понимать эти процессы.

Расписание Набережная Обводного канала, 74Ц Санкт-Петербург 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация