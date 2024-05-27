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Лекция
6+
Сознание. Мозг. Иллюзии

Участники мероприятия узнают про сложность человеческого восприятия.

Планетарий № 1
31 мая, 19:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Санкт-Петербург Набережная Обводного канала, 74Ц

О мероприятии

«Глаз видит только то, что ум готов понять» — этот постулат лежит в основе современной научной картины мира. Ученые сходятся во мнении: наше восприятие формируется не только через сенсорные данные, но и через фильтры нашего интеллекта, опыта и представлений. Это объясняет, почему два человека могут смотреть на одно и то же явление и видеть его по-разному.

Но этим дело не ограничивается. Люди до сих пор не знают, что такое объективная реальность (Виктор Пелевин даже утверждает, что реальность – это оксюморон из одного слова), хотя и понимают, что разные люди и – шире – разные формы жизни воспринимают мир совершенно по-разному.

Для описания этого явления в науке существует специальный термин – умвельт, а субъективность опыта каждого вида, из которого выводится относительность сознания, отлично описал Томас Нагель в знаменитом эссе «Что значит быть летучей мышью?».

Лингвист Григорий Храбров раскроет сложность человеческого восприятия, показывая, как иллюзии могут манипулировать восприятием и как люди могут научиться распознавать и понимать эти процессы.

Расписание
31
Пятница
Май 2024
Набережная Обводного канала, 74Ц Санкт-Петербург
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Набережная Обводного канала, 74Ц

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13
# биология
# мозг человека
# сознание
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Астрономия
# землеподобные планеты
# красные карлики
# экзопаленты
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