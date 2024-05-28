О мероприятии

Для того, чтобы лучше понять, кто такие упыри, русалки и кикиморы необходимо ознакомиться с традиционными представлениями о смерти и душе. Эти представления отражены во множестве разнообразных текстов культуры: погребальных плачах, ритуальных сценариях похорон и поминок, поверьях и обычаях, окружающих мертвое тело и относящиеся к нему предметы, мифологических рассказах о душах умерших и мертвецах, встающих из гроба. Принципиальным для славянских культур является разделение на «правильную» и «неправильную» смерть (смерть здесь следует понимать максимально широко, включая в это понятие все связанные с этим событием обстоятельства, действия и даже эмоции родственников покойного). Люди, умершие «правильной» смертью, после смерти переходят в разряд «родителей», которые вступают в общение с живыми только в особых, специально регламентированных ситуациях. Те же, кто умер «неправильной» смертью, зачастую становятся опасными демоническими существами, которые как бы скитаются между загробным и человеческим миром. Фольклорист Владимир Рябов расскажет о том, как должны были выглядеть правильные крестьянские похороны и что такое «неправильная смерть», из какого материала не следует делать гроб и в каком виде душа покидает тело.