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Лекция
16+
Демонология и традиционные представления о смерти

Слушатели узнают, как должны были выглядеть правильные крестьянские похороны и что такое «неправильная смерть».

Центр «Архэ»
31 мая, 19:00 Идет 2 ч
700 Стоимость
Онлайн Timepad

О мероприятии

Для того, чтобы лучше понять, кто такие упыри, русалки и кикиморы необходимо ознакомиться с традиционными представлениями о смерти и душе. Эти представления отражены во множестве разнообразных текстов культуры: погребальных плачах, ритуальных сценариях похорон и поминок, поверьях и обычаях, окружающих мертвое тело и относящиеся к нему предметы, мифологических рассказах о душах умерших и мертвецах, встающих из гроба. Принципиальным для славянских культур является разделение на «правильную» и «неправильную» смерть (смерть здесь следует понимать максимально широко, включая в это понятие все связанные с этим событием обстоятельства, действия и даже эмоции родственников покойного). Люди, умершие «правильной» смертью, после смерти переходят в разряд «родителей», которые вступают в общение с живыми только в особых, специально регламентированных ситуациях. Те же, кто умер «неправильной» смертью, зачастую становятся опасными демоническими существами, которые как бы скитаются между загробным и человеческим миром. Фольклорист Владимир Рябов расскажет о том, как должны были выглядеть правильные крестьянские похороны и что такое «неправильная смерть», из какого материала не следует делать гроб и в каком виде душа покидает тело.

Расписание
31
Пятница
Май 2024
Timepad Онлайн
19:00
Купить
1 час назад
Александр Речкин
1
# история
# Традиции
# фольклор
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Астрономия
# землеподобные планеты
# красные карлики
# экзопаленты
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