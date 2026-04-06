О мероприятии

Космодром взрывается рокотом двигателей, ракета с космонавтами на борту начинает свой путь к МКС. Для инженеров, работающих на космодроме, каждый пуск — это момент высочайшего напряжения, таящий множество опасностей. Одно неверное движение — и многотонный бак топлива за несколько секунд превратится в огромный пожар или взрыв.

Выпускница МГТУ им. Н.Э. Баумана Дарья Шиловская расскажет о том, что такое современный космодром, почему он так опасен и какие инженерные системы защищают каждый космический запуск от катастрофы. Лектор обсудит, как аттракционы спасают жизни космонавтов и как остаться в живых там, где, казалось бы, выжить невозможно.

Проспект Мира, дом 119, строение 34 Москва 15:50 Бесплатно