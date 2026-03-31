Как космические технологии меняют жизнь на Земле

О мероприятии

Космические технологии давно стали частью нашей повседневности, делая быт комфортнее и безопаснее. На лекции космический инженер Марат Арменович Айрапетян расскажет о том, как разработки для освоения космоса меняют современную медицину, бизнес и качество жизни каждого человека.

Участники узнают, какое отношение спутники имеют к прогнозу погоды и онлайн-картам, как космические фильтры очищают земную воду и почему камера в смартфоне обязана своим появлением инженерам NASA. Вместе с экспертом слушатели разберут самые удивительные примеры «космического» происхождения привычных вещей — от бесконтактных термометров до ортопедической пены — и выяснят, какие орбитальные технологии станут нашей реальностью в ближайшем будущем.

Расписание Ботаническая ул., д. 25, стр. 4 Москва 16:00 Бесплатно