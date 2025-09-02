  • Добавить в закладки
Лекция
16+
Суперорганизмы: как живут сверхсоциальные виды, как возникла многоклеточность и причем тут рак?

Слушатели узнают, что такое суперорганизм.

Зануда
5 сентября, 20:00
700 Стоимость
Санкт-Петербург ул. Бухаресткая 114к1

О мероприятии

Суперорганизм — это организм, который сам состоит из других живых организмов. Классические примеры — колонии насекомых и животных: пчелы в улье, муравьи в муравейнике, термиты и даже млекопитающие (голые землекопы). При этом любое многоклеточное существо — это тоже типичный суперорганизм, где каждая клетка играет свою роль ради общего блага целого. И что самое, интересное — человеческое общество тоже начинает демонстрировать отдельные черты такой системы. Научный журналист Ренат Атаев расскажет об идеи, которая сидит прямо на стыке наук (биологии и социальной философии).

5
Пятница
Сентябрь 2025
ул. Бухаресткая 114к1 Санкт-Петербург
20:00
ул. Бухаресткая 114к1

2 сентября, 11:45
Александр Речкин
2
# биология
# клетки
# раковые опухоли
