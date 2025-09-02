О мероприятии

Суперорганизм — это организм, который сам состоит из других живых организмов. Классические примеры — колонии насекомых и животных: пчелы в улье, муравьи в муравейнике, термиты и даже млекопитающие (голые землекопы). При этом любое многоклеточное существо — это тоже типичный суперорганизм, где каждая клетка играет свою роль ради общего блага целого. И что самое, интересное — человеческое общество тоже начинает демонстрировать отдельные черты такой системы. Научный журналист Ренат Атаев расскажет об идеи, которая сидит прямо на стыке наук (биологии и социальной философии).

