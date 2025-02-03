О мероприятии

Сейчас цветы активно выращивают в городской среде на вертикальных фермах на основе гидро- и аэропоники. Чем полезны цветы? Какие из них можно употреблять в пищу? Какие цветы и бутоны с вашего огорода наиболее полезны? Что можно собрать на лугу или в лесу, а что — специально посадить дома на подоконнике. Обо всем этом расскажет селекционер-семеновод и биотехнолог Мария Полякова.

Расписание ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14 Москва 19:30 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация