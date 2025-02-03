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Лекция
12+
Как перестать бояться и полюбить атомную энергетику

Слушатели узнают про последние достижения отечественного и мирового мирного атома.

Парк «Зарядье»
9 февраля, 17:00 Идет 45 мин
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Варварка, 6/1

О мероприятии

Старший преподаватель кафедры физики РХТУ им. Д.И.Менделеева Никита Богатов расскажет про основные физические процессы проходящие в атомном ядре (в научно-популярном формате с элементами юмора).  Будут рассмотрены и опровергнуты основные мифы связанные с атомной энергетикой и отечественной атомной промышленностью. Представлены последние достижения отечественного и мирового мирного атома.

Расписание
9
Воскресенье
Февраль 2025
ул. Варварка, 6/1 Москва
17:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Варварка, 6/1

15 минут назад
Александр Речкин
1
# атомная энергетика
# технологии
# энергия
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