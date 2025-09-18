Уведомления
Доктор филологических наук Александр Летучий обсудит вопросы, связанные со строением предложения в русском языке.
Казалось бы, носитель языка знает, как на нем говорить — и в том числе как устроено его предложение. На самом деле очень часто человек точно не знает, как правильно сказать. А еще чаще два или несколько носителей одного языка говорят по-разному.
Доктор филологических наук Александр Летучий обсудит вопросы, связанные со строением предложения в русском языке:
- Как правильно — «Те, кто пришел» или «Те, кто пришли»? А может быть, оба варианта одинаково хорошие?
- Почему возникают разные варианты? Всегда ли один из них хуже другого?
- От чего зависит выбор варианта? Почему, например, мы говорим «Петя и я придем», а не «Петя и я придут»?
- Английское согласование времен — это про смысл или про строение предложения? А русское предложение типа «Мы знали, что он был болен» — это тоже согласование времен или все-таки нет?
Строением предложения занимается область лингвистики, которую называют синтаксис. О ней и расскажет лектор, а слушатели поймут, что синтаксис — это не только про синтаксический анализ текста, когда в школе одной чертой подчеркивают подлежащее, а двумя сказуемое. В синтаксисе много интересных проблем и вопросов.
Во время недавних наблюдений карликовой планеты Квавар что-то неожиданно почти полностью закрыло ее собой. Астрономы уверены, что это не ее спутник Вейвот и не одно из двух известных колец этого маленького мира на краю Солнечной системы.
Новые изображения сверхмассивной черной дыры в центре галактики М87 показали, что за последние четыре года магнитные поля в ее окрестностях изменили направление. Совершить столь неожиданное и важное для понимания устройства космических «монстров» открытие удалось с помощью сети радиотелескопов «Телескоп горизонта событий» (Event Horizon Telescope, EHT).
По данным ВОЗ, устойчивость возбудителей к лекарствам — одна из десяти глобальных угроз, вызывающая около пяти миллионов смертей в год. Инфекции передаются через контакт и зараженную среду, а эффективность антимикробных препаратов снижается из-за роста устойчивости. Особенно опасны грибковые инфекции, которые образуются на теле и могут поражать внутренние органы, угрожая жизни, особенно людям с низким иммунитетом. Ученые Пермского Политеха разработали противогрибковые соединения, в 16 раз более эффективные в сравнении с одним из популярных лекарственных средств.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Самая большая планета в Солнечной системе, всегда поражавшая воображение своими колоссальными размерами, немного сдала позиции. Новые высокоточные измерения орбитального зонда NASA показали, что Юпитер не такой большой и круглый, как считали астрономы последние 40 лет.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Все больше покупателей начинают отказываться от привычки делать покупки на маркетплейсах, а число новых продавцов на площадках практически не увеличилось. Аналитика показывает, что за первый квартал 2025 года — прирост селлеров составил всего 0,45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время, маркетплейсы активно расширяют сеть пунктов выдачи, особенно в регионах, где физическое присутствие всех брендов невозможно. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему люди стали реже совершать покупки на маркетплейсах.
