О мероприятии

Казалось бы, носитель языка знает, как на нем говорить — и в том числе как устроено его предложение. На самом деле очень часто человек точно не знает, как правильно сказать. А еще чаще два или несколько носителей одного языка говорят по-разному.

Доктор филологических наук Александр Летучий обсудит вопросы, связанные со строением предложения в русском языке:

Как правильно — «Те, кто пришел» или «Те, кто пришли»? А может быть, оба варианта одинаково хорошие?

Почему возникают разные варианты? Всегда ли один из них хуже другого?

От чего зависит выбор варианта? Почему, например, мы говорим «Петя и я придем», а не «Петя и я придут»?

Английское согласование времен — это про смысл или про строение предложения? А русское предложение типа «Мы знали, что он был болен» — это тоже согласование времен или все-таки нет?

Строением предложения занимается область лингвистики, которую называют синтаксис. О ней и расскажет лектор, а слушатели поймут, что синтаксис — это не только про синтаксический анализ текста, когда в школе одной чертой подчеркивают подлежащее, а двумя сказуемое. В синтаксисе много интересных проблем и вопросов.

Расписание ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14 Москва 16:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация