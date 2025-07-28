О мероприятии

Самый южный и древнейший город России — Дербент — с 2003 включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, имеет мировое культурное наследие и является музеем под открытым небом.

С древнейших времен Дербент занимал уникальное географическое расположение между Каспийским морем и Большим Кавказским хребтом, что явилось решающим фактором для исторических событий, экспансии, миграционных процессов, выгодной торговли, культурного обмена.

Что отличает древнейшие города — перекрестки цивилизаций? В первую очередь, удивительная архитектура, которая является смыслообразующим концептом города. В Дербенте архитектурные памятники сохранились и по сегодняшний день. Они демонстрируют всему миру сложную историю в камне: фортификационные сооружения, цитадель, ворота, улицы старого города, здания. Свой архитектурный след оставили и политические установки завоевателей.

Кандидат философских наук Мадина Кюребекова расскажет о том, что архитектура древнего города — это не только материальные конструкции и объекты градостроения, но и средство формирования мыслей и образа жизни горожанина.

Расписание Малый Знаменский пер., 11/11﻿ Москва 16:00 Купить