О мероприятии

Кандидат философских наук Рябов Петр Владимирович расскажет о большевистском течении в РСДРП. Чем «твердые искровцы» и «ленинцы» с самого начала (то есть Второго съезда) отличались от своих «мягких» оппонентов? Как закалялась сталь и закладывались основы будущего «ордена меченосцев», нетерпимого, централизованного, целеустремленно идущего к захвату власти и принудительному перевоспитанию общества под руководством одного мудрого вождя? Почему большевизм с первых своих шагов стал «авангардной партией нового типа», в корне отличной от всех иных, первой ласточкой тоталитарных структур близкого будущего? Как и почему большевики боролись с меньшевиками за преобладание в партии? Как появились их первые мученики — Бауман, Бабушкин и другие? Чем занималась боевая группа большевиков и деятели вроде Красина и Камо? Как добывались деньги на партию? Какую роль большевики играли в первых Советах и в Декабрьском московском восстании? И с чем большевики вышли из Первой Революции в России? Какие выводы по её итогам были сделаны Лениным?

Расписание ул. Дубининская, д. 20, стр. 1 Москва 16:00 Купить