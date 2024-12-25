  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Лекция
16+
Итоги 2024 года в космонавтике

Слушатели узнают про большой прогресс в испытаниях многоразовой транспортной системы «Старшип».

Центр «Архэ»
18 января, 18:00 Идет 2 ч
800 Стоимость
Санкт-Петербург набережная реки Фонтанки, д.15

О мероприятии

Руководитель отдела проектов малых космических аппаратов в компании «Геоскан», член Санкт-Петербургской организации Федерации космонавтики России Александр Хохлов расскажет, как прошел 2024 год в космонавтике: это и большой прогресс в испытаниях многоразовой транспортной системы «Старшип», и сохранение тренда на увеличение доли SpaceX в космических запусках, подвижки у конкурентов, запуски РН «Ариан-6», «Ангара-А5» и «Вулкан», подготовка частично многоразовой ракеты New Glenn компании Blue Origin, фиаско корпорации «Боинг» с летными испытаниями корабля CST-100 Starliner, громкие инциденты с космическим мусором, лунные успехи Китая, пилотируемые частные исследовательские миссии, номинация Джареда Айзекмана на администратора NASA, амбиции российских частных компаний и многое другое, что привлекло внимание в ушедшем году.

Расписание
18
Суббота
Январь 2025
набережная реки Фонтанки, д.15 Санкт-Петербург
18:00
Купить
Адрес

набережная реки Фонтанки, д.15

8 минут назад
Александр Речкин
4
# космос
# ракеты
# Россия
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Позавчера, 19:00
Андрей

Четверть века наблюдений показали, что некоторые шимпанзе научились раскалывать орехи вдвое быстрее сородичей

Группа антропологов проанализировала более 800 часов видеозаписей, собранных в течение 25 лет наблюдений за небольшой группой шимпанзе в Гвинее. Ученые решили выяснить, различаются ли подходы к добыче пищи у приматов одного сообщества. Оценив их действия по ряду критериев, исследовали обнаружили множество индивидуальных различий в колке орехов: некоторые шимпанзе справлялись значительно быстрее сородичей. Вдобавок выяснилось, что эти обезьяны оттачивают навыки вдвое дольше, чем считалось.

Биология
# видеонаблюдение
# Гвинея
# индивидуальность
# когнитивные способности
# орудия труда
# социальное обучение
# шимпанзе
Позавчера, 15:25
Елизавета Александрова

В доставленном «Аполлонами» лунном грунте нашли земную воду

До сих пор многие ученые считали, что у лунной воды два источника происхождения: немалая доля доставлена с упавшими кометами, но большая часть образовалась на самой Луне под действием частиц солнечного ветра. По итогам недавнего исследования планетологи вынуждены перечеркнуть эту картину. Они заявили, что кометная вода на естественном спутнике Земли действительно есть, но радиация вряд ли сыграла значительную роль. Вместо этого, похоже, главная часть лунной воды происходит из того же материала, из которого сформировалась наша планета.

Астрономия
# Аполлон
# внеземная вода
# космос
# Луна
# лунная программа
# лунный грунт
# происхождение Луны
Вчера, 12:38
Елизавета Александрова

Грунт с обратной стороны Луны сохранил «память» о внезапной магнитной аномалии

По мнению планетологов, изначально у Луны было полноценное магнитное поле, которое генерировалось ее ядром. Спутник нашей планеты быстро остыл, но, как выяснилось в последние годы, магнитное поле полностью не исчезло: похоже, Луна продолжала частично получать его другими путями. В конце концов и эти источники магнетизма иссякли. До недавних пор считалось, что в любом случае лунное магнитное поле со временем только угасало. Теперь, после недавнего анализа доставленных китайским аппаратом «Чанъэ-6» образцов, оказалось, что внутренний мир Луны несколько менее предсказуем.

Астрономия
# космос
# Луна
# лунный грунт
# магнитная аномалия
# магнитное поле
# обратная сторона Луны
# Чанъэ-6
22 декабря
Андрей

Палеонтологи впервые увидели, как древние хищные улитки ошибочно просверлили пустые раковины моллюсков

Американские специалисты изучили больше двух тысяч ископаемых раковин моллюсков неогенового периода и обнаружили среди них уникальные свидетельства неудачной охоты. Две раковины зияли отверстиями, которые хищные улитки просверлили изнутри, то есть их добыча была уже мертвой. Это первые подобные наблюдения, и причин у древних ошибок могло быть несколько: палеонтологи не исключают, что брюхоногие «напали» на пустые раковины с голоду.

Палеонтология
# брюхоногие
# моллюски
# морские улитки
# охота
# раковина
# сверление
# хищничество
20 декабря
Игорь Байдов

Археологи назвали причину, по которой люди перестроили Стоунхендж четыре тысячи лет назад

Один из самых знаменитых археологических памятников мира — Стоунхендж — начали возводить на территории современного графства Уилтшир в Англии еще в каменном веке. На протяжении полутора тысяч лет Стоунхендж достраивали и перестраивали, изменяя при этом его планировку. Авторы нового исследования еще раз проанализировали маршрут камней, из которых сложено мегалитическое сооружение, и рассказали, зачем его могли перестроить между 2620-2480 годами до нашей эры, когда в центре сооружения появился Алтарный камень.

Археология
# мегалиты
# неолит
# Стоунхендж
Позавчера, 19:00
Андрей

Четверть века наблюдений показали, что некоторые шимпанзе научились раскалывать орехи вдвое быстрее сородичей

Группа антропологов проанализировала более 800 часов видеозаписей, собранных в течение 25 лет наблюдений за небольшой группой шимпанзе в Гвинее. Ученые решили выяснить, различаются ли подходы к добыче пищи у приматов одного сообщества. Оценив их действия по ряду критериев, исследовали обнаружили множество индивидуальных различий в колке орехов: некоторые шимпанзе справлялись значительно быстрее сородичей. Вдобавок выяснилось, что эти обезьяны оттачивают навыки вдвое дольше, чем считалось.

Биология
# видеонаблюдение
# Гвинея
# индивидуальность
# когнитивные способности
# орудия труда
# социальное обучение
# шимпанзе
28 ноября
Елизавета Александрова

Поступающий каждые три часа радиосигнал из космоса оказался не от нейтронной звезды

Обсерватории постоянно улавливают «мигающие» радиосигналы из глубин Вселенной. Чаще всего их источниками оказываются нейтронные звезды, которые за это и назвали пульсарами. Но к недавно обнаруженному источнику GLEAM-X J0704-37 они, по мнению астрономов, отношения не имеют.

Астрономия
# белые карлики
# космос
# Пульсары
# радиосигналы
25 ноября
Полина Меньшова

У одиноких людей нашли общую особенность

Многие одинокие люди считают, что окружающие не разделяют их взглядов. Психологи из США решили проверить, так ли это на самом деле, и обнаружили общую особенность у людей с недостаточным количеством социальных связей.

Психология
# восприятие
# одинокие люди
# одиночество
# социальная активность
3 декабря
Елизавета Александрова

NASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с Луны

Американская лунная программа «Артемида» предусматривает экспедиции длительностью от нескольких дней до долгих недель и даже месяцев, но луномобиля для передвижения экипажа по поверхности спутника Земли на сегодня нет. Поэтому космическое агентство США продумывает план действий на случай, если астронавты окажутся далеко от базы и кто-то из них внезапно не сможет идти самостоятельно.

Космонавтика
# NASA
# Артемида
# астронавты
# высадка на Луну
# космос
# лунная база
# лунная программа
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. У любителей чая и кофе оказались выше шансы избежать рака головы и шеи

    9 часов назад

  2. Затемнение земного неба спасет 400 тысяч человек в год

    12 часов назад

  3. Выяснилось, как атмосфера в школе влияет на уровень тревожности у детей

    Вчера, 15:03

  4. Создан новый алгоритм, ускоряющий машинное обучение в распределенных системах без центрального сервера

    Вчера, 14:48
Выбор редакции

Мозг 2.0: Когда технологии дадут возможность жить десятки жизней в одной? Интервью с Ярославом Туровским

20 декабря

Последние комментарии

Dimak Serpg
2 часа назад
Мы, что за теория "вычичлимости"? Ещё и Маска обосрал.

Маск абсолютно уверен, что технологическая сингулярность будет достигнута к 2030 годуМаск абсолютно уверен, что технологическая сингулярность будет достигнута к 2030 году

Dimak Serpg
2 часа назад
Я поражаюсь комментам, а ведь сайт про науку. Послушайте, мыльные пузыри имеют свойство лопаться. Тогда что за мыльный пузырь который уже 15 лет не

Маск абсолютно уверен, что технологическая сингулярность будет достигнута к 2030 годуМаск абсолютно уверен, что технологическая сингулярность будет достигнута к 2030 году

Павел Баташан
3 часа назад
Я уже молчу про то, что ничего сами придумать не могут. Мало того, что идею.., так даже название почти под копирку. Жалкое зрелище.

В России начали строить стратосферные беспилотники для предоставления услуг связи и интернетаВ России начали строить стратосферные беспилотники для предоставления услуг связи и интернета

Павел Баташан
3 часа назад
Дима, Вангую... Через пять лет, деньги на этот проект будут "освоены", а документация так и будет лежать на полке. Где-то рядышком с документацией на

В России начали строить стратосферные беспилотники для предоставления услуг связи и интернетаВ России начали строить стратосферные беспилотники для предоставления услуг связи и интернета

alexey al
4 часа назад
Смешно. Технология не освоена. Добыча трития - более млн $ за 1г. КПД < 1% А уже застолбили 1 место в мире. В России, хоть предложили жизнеспособную

В США построят первую в мире термоядерную электростанциюВ США построят первую в мире термоядерную электростанцию

Zhe Sh
5 часов назад
Вот так вот прям сразу и "электростанцию"? Ну-ну.

В США построят первую в мире термоядерную электростанциюВ США построят первую в мире термоядерную электростанцию

Zhe Sh
5 часов назад
Ну, а что, кстати? Технически вполне осуществимо, вопрос только в деньгах и в желании. Точнее, с учётом ресурсов бюджета США и Маска, в одном в

Трамп поставил Маску задачу по отправке американского астронавта на МарсТрамп поставил Маску задачу по отправке американского астронавта на Марс

Вячеслав Мир
12 часов назад
Маск скорее всего слишком ускорил наступление сингулярности, но в целом он прав, она неизбежна, если конечно мы сами себя не откатим назад в

Маск абсолютно уверен, что технологическая сингулярность будет достигнута к 2030 годуМаск абсолютно уверен, что технологическая сингулярность будет достигнута к 2030 году

Дима Феоктистов
12 часов назад
русофобские нытики не понимают сути коммерческих проектов - для превращения идеи в коммерчески выгодный проект нужно сначала найти инвестора и

В России начали строить стратосферные беспилотники для предоставления услуг связи и интернетаВ России начали строить стратосферные беспилотники для предоставления услуг связи и интернета

shk1pper
13 часов назад
О какой сингулярности или разуме может идти речь, если современный ИИ это не совсем ИИ, а просто очередной набор кода, который выполняет запросы

Маск абсолютно уверен, что технологическая сингулярность будет достигнута к 2030 годуМаск абсолютно уверен, что технологическая сингулярность будет достигнута к 2030 году

Дмитрий Белов
15 часов назад
Позиция Борисова заслуживает уважения (нормальный человек и профессионал). Что за ней стоит, это другой разговор. Рогозин на должности главы РК -

Глава «Роскосмоса» изучил биографию Илона МаскаГлава «Роскосмоса» изучил биографию Илона Маска

Дмитрий Илюхин
16 часов назад
Сергей, Нуу в Сибири какой-нибудь например, вон Нижневартовск входит в список городов крайнего севера, а широта у него 60.9, это примерно

В России начали строить стратосферные беспилотники для предоставления услуг связи и интернетаВ России начали строить стратосферные беспилотники для предоставления услуг связи и интернета

Alex N.
16 часов назад
Сергей, со временем могут сделать на атомной энергоустановке, только фюзеляж и крылья сделают побольше. Атомные технологии сейчас активно

В России начали строить стратосферные беспилотники для предоставления услуг связи и интернетаВ России начали строить стратосферные беспилотники для предоставления услуг связи и интернета

Василий Скуфьин
16 часов назад
Олег, ну, предположим, он житель Белгорода, Курска, Воронежа или Казани. И в его дом прилетел дрон или ракета. Чему тут радоваться?

В России начали строить стратосферные беспилотники для предоставления услуг связи и интернетаВ России начали строить стратосферные беспилотники для предоставления услуг связи и интернета

Фуат Шаяхметов
16 часов назад
Новости надо писать после успешной реализации проекта. А так это всего лишь пшик. Рыба гнеёт с головы.

В России начали строить стратосферные беспилотники для предоставления услуг связи и интернетаВ России начали строить стратосферные беспилотники для предоставления услуг связи и интернета

Satoshi Tokamak
17 часов назад
Тот момент, когда находишься у оперов Пятигорска и они спорят кто тебя расколет первым...

Четверть века наблюдений показали, что некоторые шимпанзе научились раскалывать орехи вдвое быстрее сородичейЧетверть века наблюдений показали, что некоторые шимпанзе научились раскалывать орехи вдвое быстрее сородичей

Олег Добряков
17 часов назад
Михаил, а в чëм, интересно, твоя конкретная жизнь сегодня несчастна, позволь спросить? Х*й без соли доедаешь?

В России начали строить стратосферные беспилотники для предоставления услуг связи и интернетаВ России начали строить стратосферные беспилотники для предоставления услуг связи и интернета

Зинаида Перебоева
17 часов назад
Вся наука лежит под торгашам и ворами! Сейчас больше математиков,чем физиков и химиков,которые без денег думать не хотят!

Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?

1 2
18 часов назад
Напомню, недавно тут писали что китайцам удалось выделить аж 50 000 ppm воды из своего лунного грунта https://www.cell.com/the-innovation/fulltext/S2666-6758%2824%2900128-0 А в этой

В доставленном «Аполлонами» лунном грунте нашли земную водуВ доставленном «Аполлонами» лунном грунте нашли земную воду

Иван Колупаев
18 часов назад
Михаил, да ничего интересно будет тоже что и всегда - "инженеры компании Стратолинк" сядут за растрату 😁 Если конечно сбежать не успеют

В России начали строить стратосферные беспилотники для предоставления услуг связи и интернетаВ России начали строить стратосферные беспилотники для предоставления услуг связи и интернета

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно