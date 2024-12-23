О мероприятии

В новостях часто мелькает фраза «ученые доказали». Но откуда на самом деле берутся достоверные знания в медицине? Как они эволюционировали со временем и почему в итоге появились не только научные течения и данные, но и то, что принято называть шарлатанством, что явно не вписывается в эту концепцию? Почему так привлекательна альтернативная медицина — и для пациентов, и для врачей, переходящих на «темную сторону»? И что со всем этим делать? Ответы на эти и многие другие вопросы даст врач высшей квалификационной категории Алексей Водовозов.

Расписание ул. Бориса Ельцина, д. 3 Екатеринбург 16:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация